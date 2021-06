La Chine qualifie la limite d’importation de matériaux solaires d’attaque économique

PÉKIN, Chine — La Chine s’est offusquée, vendredi, face à la décision des États-Unis de limiter les importations de matériaux de panneaux solaires parce que ceux-ci seraient possiblement fabriqués dans des usines de travail forcé. Pékin qualifie cette décision d’attaque contre son développement économique et entend protéger les entreprises chinoises, sans préciser si des mesures de rétorsion seraient adoptées.

Le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis avait annoncé, jeudi, qu’elle bloquerait les importations de polysilicium de la compagnie Hoshine Silicon Industry. Cette entreprise est soupçonnée de recourir au travail forcé en profitant de la campagne menée par le gouvernement chinois contre les minorités ethniques dans la région du Xinjiang. Six autres fournisseurs chinois de pièces et de matières premières sont aussi visés par des restrictions d’importation.

Pour le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, Washington se sert de «l’argument des droits de la personne pour masquer» sa volonté de «réprimer le développement industriel du Xinjiang».

«Les États-Unis ne se soucient pas du tout des gens du Xinjiang», a poursuivi M. Zhao. «Leurs véritables objectifs et intentions sinistres sont de saper le Xinjiang pour freiner la Chine».

Les autorités chinoises nient les accusations selon lesquelles l’État impose le travail forcé et d’autres abus aux musulmans du Xinjiang. Pékin prétend plutôt que les camps de détention où l’on garderait jusqu’à un million de personnes, majoritairement des Ouïghours, sont des établissements de formation au travail et de lutte contre la radicalisation.

Cette récente décision des États-Unis contre les importations chinoises pourrait représenter un nouvel obstacle pour le président Joe Biden qui cherche à promouvoir le développement de l’énergie solaire. Hoshine est l’un des plus grands fournisseurs de polysilicium au monde. Une matière nécessaire à la fabrication des panneaux solaires.

Zhao Lijian a promis que Pékin allait «prendre toutes les mesures nécessaires» pour protéger ses entreprises sans donner plus de précisions. D’autres porte-parole chinois ont fait des déclarations semblables dans le passé en réaction à d’autres sanctions économiques américaines, mais elles sont rarement suivies de véritables actions officielles.

Selon le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, une enquête a permis de rassembler des preuves que les travailleurs de l’industrie du polysilicium étaient maintenus sous le joug d’intimidation, de menaces et de restrictions de mouvement.

La valeur des importations directes aux États-Unis de produits fabriqués par Hoshine depuis deux ans et demi s’élève à six millions de dollars alors que la valeur de l’ensemble des produits importés contenant des matériaux d’Hoshine s’élève à 150 millions $ selon le gouvernement américain.