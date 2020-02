La circulation vers le pont Mercier est perturbée sur la 132 à Kahnawake

Les Mohawks de Kahnawake et de Kanesatake n’ont pas mis de temps à réagir, lundi, au démantèlement de la barricade qui perturbait la circulation ferroviaire sur le territoire mohawk de Tyendinaga.

Dans les heures suivant l’opération policière, des manifestants se sont installés à bord de véhicules sur la route 132 à Kahnawake, bloquant l’accès au pont Mercier. Leur action n’a pas duré très longtemps avant qu’ils ne se remettent lentement en marche.

Les Peacekeepers étaient sur place pour assurer l’ordre et n’ont pas eu à intervenir.

De leur côté, les Mohawks de Kanesatake ont érigé une barricade sur la route 344 qui traverse leur territoire à Oka, à l’intersection du rang de l’Annociation. Le ministère des Transports a indiqué qu’un détour via le rang de l’Annonciation, le rang Sainte-Sophie, le rang de le Fresnière et la rue Saint-Jean a été mis en place.

La Sûreté du Québec, pour sa part, dit surveiller la situation de près.

Pendant ce temps, la barricade sur la voie ferrée qui empêche depuis le 10 février le passage du train de banlieue de la ligne exo 4 entre Candiac et le centre-ville de Montréal demeure en place et les passagers doivent se rabattre sur un service de navettes par autobus.

Cette interruption perturbe également le transport de marchandises du Canadien Pacifique.

À Ottawa, le ministre de la Sécurité publique, Bill Blair, a dit s’en remettre aux Peacekeepers de Kahnawake, rappelant qu’il s’agit de leur juridiction.

«J’ai pleinement confiance qu’ils feront leur travail», a dit le ministre. Il répondait ainsi en quelque sorte aux propos du député conservateur Pierre Paul-Hus qui, vendredi, soutenait que la GRC devait intervenir même sur un territoire mohawk parce que la voie ferrée représente «une infrastructure critique».

Avant même que des manifestants ne perturbent la circulation à Kahnawake, le leader du gouvernement et lieutenant québécois de Justin Trudeau, Pablo Rodriguez, a fait valoir que «le premier ministre a été clair vendredi» et qu’«il faut que les barricades soient levées» en faisant référence à celle sur la voie ferrée. Du côté du bureau du premier ministre, on n’a voulu faire aucun commentaire sur la situation sur la route 132 et on a simplement relayé le message livré par Justin Trudeau vendredi, soit que «les barricades doivent être levées» en ajoutant que ce message vise «toute la population».

De son côté, le ministre québécois des Transports, François Bonnardel, a rappelé en entrevue avec Radio-Canada que le Canadien Pacifique n’a pas demandé d’injonction pour libérer la voie à Kahnawake. Le ministre a déploré que l’accès au pont Honoré-Mercier ait été perturbé, faisant valoir que le dialogue était préférable.

M. Bonnardel a répété que son gouvernement ne souhaite pas l’imposition de la ligne dure, tout en faisant valoir que le dialogue était de loin préférable à un blocus ferroviaire.

François Bonnardel a aussi rappelé au passage que la Société du chemin de fer de la Gaspésie (SCFG) n’a pas demandé d’injonction non plus pour rétablir la circulation ferroviaire à Listuguj, en Gaspésie, où des manifestants mi’gmaqs bloquent la voie également depuis le 10 février.

Des convois de marchandises sont ainsi immobilisés sur le réseau ferroviaire gaspésien qui a dû mettre temporairement à pied une quinzaine d’employés la semaine dernière.