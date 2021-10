La citrouille turquoise pour ne pas oublier les jeunes allergiques à l’Halloween

MONTRÉAL — Si l’Halloween représente chez de nombreux enfants l’occasion parfaite pour faire le plein de bonbons, cette fête peut virer rapidement au cauchemar pour plusieurs milliers de jeunes allergiques en l’absence de vigilance.

Afin de penser aussi à ces enfants le 31 octobre, Allergies Québec invite de nouveau la population à participer à l’initiative #MaCitrouilleTurquoise. L’idée consiste à peindre une citrouille en turquoise et de la poser devant chez soi pour signifier que des gâteries non alimentaires sont offertes. Une affiche de l’initiative peut aussi être apposée plutôt que la citrouille.

«Quand on vit avec des allergies alimentaires importantes, ça peut être difficile à l’Halloween de trouver son compte. Pour ces enfants, ça représente un changement à la routine, une grande vigilance et une surveillance de tout instant», explique la directrice du développement et des communications de l’organisme, Dominique Seigneur.

Les allergies sont désormais multiples. Plus de 160 aliments allergènes ont été recensés au Canada, indique Allergies Québec. Mais dix sont considérés comme des allergènes prioritaires tels que les arachides, les noix, les œufs, le sésame et le soja.

«Il y a beaucoup de suçons qui vont contenir du blanc d’œuf. Toutes les petites tablettes de chocolat contiennent du lait. Le sésame peut aussi se trouver dans certaines sucreries. Ça peut donc se cacher assez facilement», expose Mme Seigneur.

Chaque année, des incidents en lien avec des allergies se produisent à l’Halloween, mentionne-t-elle. Le risque est souvent augmenté en raison de l’esprit plus festif de l’événement. S’ajoute aussi parfois l’absence des ingrédients sur les emballages individuels de petits formats.

Allergies Québec affirme que «les allergies peuvent provoquer à tout moment une réaction de type anaphylactique pouvant entraîner la mort en quelques minutes».

Lancée aux États-Unis en 2014, l’initiative #MaCitrouilleTurquoise prend de plus en plus d’ampleur au Québec.

«Les gens sont de plus en plus conscientisés et sensibilisés à la cause des allergies alimentaires parce que c’est un phénomène vraiment croissant», constate Mme Seigneur.

Environ 100 000 jeunes de moins de 18 ans vivent avec des allergies alimentaires au Québec. Les enfants sont deux fois plus touchés que les adultes, indique Allergies Québec.