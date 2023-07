La Colombie-Britannique devrait fracasser un nouveau record pour la superficie brûlée

VANCOUVER — La Colombie-Britannique s’approche de sa pire saison d’incendies de forêt jamais enregistrée alors que plus de 370 incendies brûlent dans la province.

Les chiffres du BC Wildfire Service montrent que les incendies de forêt ont consumé plus de 12 900 kilomètres carrés de terres jusqu’à présent cette année, avec plusieurs semaines restantes dans la saison, contre 13 500 kilomètres carrés brûlés en 2018.

Sophie Wilkinson, professeure adjointe en gestion de l’environnement à l’Université Simon Fraser, affirme que la saison est en voie d’être la pire jamais enregistrée, étant aggravée par la grave sécheresse dans de nombreuses régions de la province.

Le ministre canadien de la Protection civile, Bill Blair, a annoncé la semaine dernière que l’aide fédérale, y compris des ressources militaires, était mobilisée pour aider la Colombie-Britannique dans sa lutte contre les incendies de forêt.

Tandis que les troupes arrivaient dans la province, un groupe de travail composé de membres du ministère de la Sécurité publique du Canada, des Forces armées canadiennes et des responsables de la gestion des urgences et des feux de forêt en Colombie-Britannique se sont réunis pour se concentrer sur le déploiement des ressources fédérales.

Le ministère de la Gestion des urgences de la province et les responsables des incendies devraient annoncer leurs plans d’aide plus tard mardi, ainsi qu’un aperçu des conditions actuelles d’incendie et de sécheresse.

Mme Wilkinson dit que la saison des feux de forêt est également «sans précédent», car il y a eu des saisons de feux de forêt historiques dans d’autres provinces et territoires, de sorte que les ressources interprovinciales sont épuisées.

«Bien que l’aide militaire n’ait pas été courante dans le passé, elle le deviendra de plus en plus, car la gravité des saisons de feux de forêt en Colombie-Britannique et au Canada augmente en raison du changement climatique», a-t-elle expliqué.

Sarah Budd, agente d’information sur les incendies pour le BC Wildfire Service, a précisé que l’armée devrait jouer un rôle de soutien.

«Ils ne vont pas faire (…) de combat direct. Cela demande beaucoup d’entraînement, a-t-elle indiqué en entrevue. Ils feront plus de services de nettoyage et de soutien.»

La Colombie-Britannique a également fait une demande pour 1000 pompiers internationaux par l’intermédiaire du Centre interservices des feux de forêt du Canada, qui coordonne les ressources de lutte contre les incendies à travers le pays.