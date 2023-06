La Colombie-Britannique donnera 8000 climatiseurs à ses citoyens vulnérables

VANCOUVER — Le gouvernement de la Colombie-Britannique alloue 10 millions $ à son service public d’électricité de la Couronne pour fournir jusqu’à 8000 unités de climatisation gratuites aux personnes vulnérables.

Un comité d’examen des décès du bureau du coroner de la province a constaté que la plupart des 619 personnes décédées lors de l’événement du dôme de chaleur de la Colombie-Britannique en 2021 étaient des personnes à faible revenu et vulnérables âgées de 60 ans et plus.

L’une des principales recommandations du comité était que le gouvernement fournisse des unités de climatisation aux personnes vivant dans des appartements d’une pièce.

Le ministre de la Santé, Adrian Dix, a déclaré que ce financement accordé à Hydro Colombie-Britannique fournira jusqu’à 8000 unités de climatisation au cours des trois prochaines années, mais si la demande augmente, ce nombre pourrait également croître.

M. Dix affirme que les gens peuvent demander les unités par eux-mêmes ou que les responsables de la santé travaillant avec des personnes âgées pourront les aider à en obtenir une.

Le président d’Hydro, Chris O’Reilly, a indiqué que le service public offrirait également à tous les clients une réduction de 50 $ sur l’achat d’unités de climatisation écoénergétiques qualifiées.