La Colombie-Britannique fracasse un nouveau record dans la crise des surdoses

VICTORIA — La Colombie-Britannique a enregistré un record mensuel de décès par surdose qui seraient attribuables à des drogues illicites toxiques.

Un communiqué du Service des coroners indique qu’il y a eu en octobre 201 décès dus à la toxicité des drogues illicites, soit une moyenne d’environ 6,5 décès par jour.

Le rapport indique que les 1782 décès par surdose enregistrés entre janvier et octobre dépassent déjà le nombre le plus élevé enregistré au cours d’une année civile en Colombie-Britannique.

Près de 80 % des personnes mortes étaient des hommes et environ 71 % des victimes étaient âgées de 30 à 59 ans.

Le service indique que le fentanyl, un puissant opioïde, a été associé à 84 % des décès par intoxication médicamenteuse dans la province cette année.

La ministre de la Santé mentale et des Dépendances, Sheila Malcolmson, a dit que presque chaque résident de la province connaît quelqu’un dont la vie a été touchée par la crise et qu’elle ressent la peine et la frustration de tout le monde.

La coroner en chef, Lisa Lapointe, a affirmé qu’il est essentiel d’offrir un plan complet pour assurer l’accès à d’autres options plus sécuritaires à l’approvisionnement de drogues illicites de plus en plus toxiques et volatiles.

«Passer d’un régime punitif et stigmatisant à un modèle décriminalisé et axé sur la santé est également une étape cruciale pour réduire la souffrance et sauver des vies», a déclaré Mme Lapointe dans le communiqué.

Alors que le plus grand nombre de décès a été enregistré dans les centres urbains tels que Vancouver, Surrey et Victoria, le service des coroners note que les taux de mortalité sont à des niveaux record dans toutes les autorités sanitaires de la province.