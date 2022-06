La Colombie-Britannique lance un système d’alerte et d’intervention en cas de chaleur

VICTORIA — La Colombie-Britannique met en place un système d’alerte et d’intervention en cas de chaleurs pour aider les personnes et les communautés à rester en sécurité cet été lorsque les températures augmentent.

Le ministre de la Sécurité publique, Mike Farnworth, a affirmé que pendant les périodes de chaleur extrême, le gouvernement sera prêt à diffuser des alertes via le système national Alert Ready, qui est déjà utilisé pour partager des alertes Amber et des avertissements de tsunami, de feu de forêt et d’inondation.

L’été dernier, les températures ont dépassé 40 °C pendant des jours sous le «dôme de chaleur» de la Colombie-Britannique, entraînant près de 600 décès liés à la chaleur, la plupart étant des personnes âgées et vulnérables vivant dans des bâtiments sans climatisation.

M. Farnworth assure que le système d’alerte et d’intervention en cas de chaleur comprendra deux catégories, c’est-à-dire les avertissements de chaleur et les urgences de chaleur extrême.

Il dit que la province, les autorités locales et les Premières Nations avertiront et conseilleront le public pendant les périodes de hausse des températures. Des alertes de chaleur seront diffusées lors de telles urgences.

Mike Farnworth explique que la province a élaboré un guide de préparation pour les chaleurs extrêmes qui aide les gens à préparer leur maison et donne des conseils pour rester en sécurité lorsque les températures grimpent.