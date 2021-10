La Colombie-Britannique lève ses restrictions concernant les rassemblements

VANCOUVER — La Colombie-Britannique lèvera à compter de lundi ses restrictions concernant les rassemblements dans une grande partie de la province, bien que certains avancent que tout le monde ne sera pas prêt à faire la fête comme au début de 2020, tout en portant un masque.

Les résidants de certaines régions de la province seront autorisés à assister à des événements comme des matchs de hockey ou des concerts sans limites de nombre, mais la capacité sera plafonnée à 50 % dans les régions où les taux de vaccination sont faibles, y compris certaines parties des régions sanitaires du Fraser, du Nord et de l’Intérieur.

Les participants à tous rassemblements organisés en Colombie-Britannique devront porter un couvre-visage et présenter une preuve de vaccination contre la COVID-19.

Cette décision était attendue avec impatience par les entreprises, y compris celles qui nécessitent des réservations bien à l’avance pour des événements comme les mariages.

Harpal Sooch, propriétaire du Grand Taj Banquet Hall à Surrey, a déclaré qu’il était prudemment optimiste quant à une reprise des affaires, même si la plupart des grands banquets ont été annulés et n’auront lieu que l’été prochain.

«C’est mon pain et mon beurre pour moi et ma famille. Même chose pour mon partenaire, et même chose avec toutes les salles de banquet qui sont principalement gérées par des familles. Nous avons été fermés pendant 15 mois», a-t-il déclaré.

M. Sooch espère que l’entreprise recommencera à prospérer à mesure que de plus en plus de gens reviendront à socialiser comme d’habitude.

Il ajoute toutefois que tout le monde n’est pas prêt pour les fêtes de type «prépandémie» alors qu’ils doivent encore porter des masques, en particulier les personnes âgées en attente de doses de rappels et les familles avec des enfants de moins de 12 ans qui ne peuvent pas encore être vaccinés.

«Ils ne s’y mettent pas. Mais j’espère que tout se passera pour que l’été prochain tout aille bien, a-t-il déclaré. C’est ce que nous espérons.»

La Colombie-Britannique exigera dès mardi que tous les travailleurs de la santé de la province soient entièrement vaccinés contre la COVID-19. Les employés des établissements de soins de longue durée doivent être vaccinés depuis le 12 octobre.

La médecin hygiéniste en chef de la Colombie-Britannique, la Dre Bonnie Henry, a déclaré qu’elle avait étendu ce règlement à tous les établissements de santé, en partie pour empêcher le personnel non vacciné qui travaillent avec des personnes âgées d’aller travailler ailleurs.