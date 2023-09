La Colombie-Britannique met fin à son état d’urgence lié aux feux de forêt

WEST KELOWNA, C.-B. — L’état d’urgence qui était en vigueur depuis près d’un mois en Colombie-Britannique en raison des feux de forêt qui ont ravagé de nombreux secteurs de la province et forcé des milliers de personnes à fuir leur domicile prendra fin au terme de la journée de jeudi, a annoncé le gouvernement provincial.

Dans un communiqué publié jeudi en fin d’après-midi, heure locale, le gouvernement de la Colombie-Britannique précise que le niveau de risque associé aux incendies a diminué dans une vaste portion de la province en raison du retour du temps plus frais.

Ainsi, la plupart des nombreux Britanno-Colombiens qui avaient été forcés de partir de chez eux en raison des feux ont pu rentrer à la maison. Jeudi, il ne restait plus que 370 personnes qui faisaient toujours l’objet d’un avis d’évacuation dans la province.

Toutefois, même si l’état d’urgence provincial prendra fin à minuit jeudi soir, le gouvernement assure qu’il continuera à déployer des efforts pour lutter contre les incendies qui sont toujours actifs, notamment dans le nord de la province.

Un état d’urgence régional sera notamment maintenu pour le secteur de Stikine, où des évacuations sont toujours en cours en raison des brasiers à proximité. D’autres municipalités et communautés ont aussi des états d’urgence qui sont maintenus malgré la fin de la mesure provinciale.

Au plus fort de la crise, plus de 70 000 personnes faisaient l’objet d’un avis ou d’une préalerte d’évacuation en Colombie-Britannique en raison des feux de forêt. Plus de 400 maisons et autres bâtiments ont été détruits par les flammes dans la province, majoritairement dans les régions de Kelowna et Shuswap.

Plus de 23 700 kilomètres carrés de forêt ont brûlé lors de cette saison historique des feux en Colombie-Britannique.