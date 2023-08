La Colombie-Britannique migre de la lutte aux incendies vers la reconstruction

KELOWNA, C.-B. — Près de 190 propriétés ont désormais subi d’importants dommages ou ont été détruites par les incendies de forêt autour du lac Okanagan, ont confirmé les autorités, alors que la région du sud de l’intérieur de la Colombie-Britannique entreprend sa phase de reconstruction.

Le chef des pompiers de West Kelowna, Jason Brolund, a déclaré, lundi, lors d’une réunion d’information, que l’incendie destructeur de McDougall Creek est toujours incontrôlable, mais que la bataille contre l’incendie se déroule désormais dans les collines au-dessus de la communauté, «et non dans les rues et les quartiers».

Aux dires de M. Brolund, les dégâts sont particulièrement importants dans le secteur de West Kelowna, où de nombreuses maisons ont été perdues et où l’ensemble du système d’alimentation électrique devra probablement être reconstruit après la destruction de la plupart des poteaux électriques.

D’autres quartiers ont peut-être subi moins de dommages structurels aux propriétés, mais ils restent interdits aux résidants déplacés en raison de routes dangereuses ou d’arbres brûlés créant des risques supplémentaires.

Vendredi, les ordres d’évacuation ont été levés pour plus de 1000 propriétés, y compris l’école primaire Rose Valley à West Kelowna, où les enseignants sont retournés pour préparer la rentrée scolaire.

Chaleur et mauvaise qualité de l’air

Les pompiers avaient déclaré qu’ils s’attendaient à des conditions météorologiques potentiellement plus difficiles cette semaine après que de fortes pluies se sont abattues la semaine dernière sur les régions de l’Okanagan et de Shuswap, aidant les équipes à surmonter un certain nombre d’incendies majeurs.

La chaleur persistante s’est poursuivie lundi dans certaines parties de la Colombie-Britannique alors que la province lutte contre près de 400 incendies de forêt actifs.

Environnement Canada affirme que plusieurs communautés du nord de la Colombie-Britannique, dont Fort Nelson, Fort St. John, Dawson Creek, Tumbler Ridge et Terrace, sont ciblées par des avertissements de chaleur, avec des températures quotidiennes élevées qui devraient atteindre plus de 30 degrés.

La fumée des incendies de forêt a également conduit à ce que de vastes étendues de la Colombie-Britannique soient soumises à des avis sur la qualité de l’air, qui couvrent la région métropolitaine de Vancouver, une grande partie de l’île de Vancouver et des communautés telles que Whistler, Kamloops, Kelowna, Golden, Fernie, Quesnel, Prince George et Smithers.