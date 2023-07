La Colombie-Britannique révise ses normes policières face aux agressions sexuelles

VANCOUVER — Le gouvernement de la Colombie-Britannique met à jour les normes policières en réponse aux agressions sexuelles afin d’assurer des enquêtes plus efficaces et de meilleurs résultats pour les personnes survivantes.

La province s’engage à fournir un financement annuel stable à 68 programmes d’agression sexuelle à travers la Colombie-Britannique, tout en établissant de nouvelles normes pour que la police collabore avec les travailleurs des services aux victimes pendant les enquêtes.

Le ministre de la Sécurité publique, Mike Farnworth, a déclaré que les personnes survivantes méritent d’être traitées équitablement après avoir subi un traumatisme et protégées contre d’autres dommages, et que les nouvelles normes et programmes «redonneront du pouvoir» à ces personnes sur la situation.

Le financement des nouveaux programmes débutera ce mois-ci, tandis que de nouvelles normes policières associant les enquêteurs aux travailleurs des services aux victimes commenceront l’année prochaine, s’appliquant à tous les policiers de la Colombie-Britannique.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a entamé un examen de ses plaintes d’agression sexuelle après qu’une enquête du journal «Globe and Mail» en 2017 a révélé que la police classait en moyenne une plainte d’agression sexuelle sur cinq comme étant non fondée. Depuis, elle a rouvert des centaines de dossiers et porté des dizaines d’accusations.

Le ministre Farnworth dit que les nouvelles normes de police provinciales comprendront un examen des cas fermés et impliqueront une «surveillance» des enquêtes pour s’assurer que les agents soient impartiaux et «informés des traumatismes» potentiels.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique injecte désormais 54 millions $ par an dans les services et programmes de soutien aux victimes d’actes criminels, dont plus de 470 traitent de la violence faite aux femmes et des victimes d’agression sexuelle.