La Colombie-Britannique se prépare à une semaine de forte chaleur

MONTRÉAL — Une vague de chaleur prolongée qui devrait durer la majeure partie de la semaine à venir a commencé dimanche en Colombie-Britannique alors que les autorités provinciales ont averti les résidents de se préparer aux effets potentiels de la période prolongée de températures étouffantes.

Les avertissements de chaleur d’Environnement Canada couvraient une grande partie de la côte sud de la Colombie-Britannique, dimanche, et d’autres devraient entrer en vigueur à l’intérieur et au-delà lundi.

Les températures devraient dépasser les 30 degrés Celsius dans certaines régions, ce qui a incité la ministre de la Gestion des urgences, Bowinn Ma, à exhorter les résidents à essayer d’éviter la chaleur, à boire de l’eau et à limiter les activités de plein air.

Le ministère a publié samedi une déclaration indiquant que la vague de chaleur prévue pour cette semaine ne devrait pas être aussi grave que le dôme de chaleur de 2021 dans lequel 619 décès ont été rapportés, mais les résidents devraient être préparés aux effets potentiels sur la santé d’une exposition prolongée à la chaleur.

«Les personnes les plus à risque sont les personnes âgées, surtout si elles vivent seules, et les personnes souffrant de problèmes de santé, tels que des troubles de santé mentale, les troubles liés à l’utilisation de substances, les handicaps physiques, les troubles cognitifs, les maladies respiratoires, les maladies cardiaques, les maladies rénales et le diabète, soutient le communiqué du ministère. Les femmes enceintes, les nourrissons et les jeunes enfants courent également un risque accru.»

Les bassins d’eau s’assèchent

Le ministre des Forêts, Bruce Ralston, a déclaré que les températures supérieures à la moyenne assècheront rapidement les bassins versants et que les gens devraient continuer à conserver l’eau.

Plus de 80 % de la province a atteint des conditions de sécheresse de niveau 4 ou 5, le classement le plus élevé possible.

Dix-sept des 34 bassins hydrographiques de la Colombie-Britannique sont dans des conditions de sécheresse de niveau 4, ce qui signifie que des dommages aux écosystèmes et aux communautés sont probables. Onze autres bassins sont au niveau 5, ce qui signifie que tous les efforts doivent être faits pour conserver l’eau et protéger les débits environnementaux critiques.

Environnement Canada prévoit des températures aussi élevées que 38 °C d’ici mercredi à Kamloops, tandis qu’à Port Alberni, les températures devraient rester aux alentours de 30 °C toute la semaine.

L’agence a publié des avertissements de chaleur samedi le long de la côte sud. Elle prévoit que Vancouver, la vallée du Fraser et la baie Howe verront des températures grimper jusqu’à 33 °C entre dimanche et mercredi, avec des minimums nocturnes proches de 17 °C. Les températures devraient se refroidir de quelques degrés jeudi.

Pendant ce temps, l’est de l’île de Vancouver et la Sunshine Coast devraient voir en journée des températures entre 29 et 32 °C jusqu’à mercredi, avec des minimums nocturnes proches de 16 °C.

Environnement Canada a publié un autre avertissement dimanche pour les régions de South Thompson et du sud du canyon du Fraser, affirmant que la vague de chaleur commencera dimanche dans ces régions. L’agence s’attend à des températures de jour allant jusqu’à 38 °C et à des minimums de 18 °C la nuit.

«Les températures diurnes bien supérieures à la normale saisonnière et les minimums nocturnes élevés offriront peu de répit de la chaleur», indique l’avertissement de chaleur.

Des alertes de chaleur distinctes sont en vigueur pour le lac Kootenay, où les températures devraient atteindre 37 °C entre lundi et jeudi, et North Thompson, où des sommets de 29 °C sont attendus.

«Une forte crête de haute pression occasionnera une hausse des températures sur la côte sud», indique Environnement Canada, notant que la vague de chaleur commencera dans ces régions à partir de lundi.

Des bulletins météorologiques spéciaux ont également été publiés dans le sud de l’Okanagan, y compris Penticton, et dans les régions du nord de Cariboo entre lundi et jeudi. Les températures saisonnières devraient revenir vendredi, a indiqué l’agence météorologique.

Des températures nocturnes plus fraîches dans ces régions procureront un certain soulagement de la chaleur, mais Environnement Canada a déclaré qu’un avertissement de chaleur serait donné si les températures atteignaient 18 °C ou plus la nuit dans le sud de l’Okanagan et si elles montaient au-dessus de 14 °C dans le nord de Cariboo.

Les responsables des incendies ont averti qu’août est généralement le mois le plus chaud et le plus sec, affirmant que de telles conditions pourraient exacerber les conditions des feux de forêt au milieu de l’une des pires saisons d’incendie jamais enregistrées en Colombie-Britannique.

Depuis avril, le BC Wildfire Service a signalé que près de 1800 incendies de forêt ont brûlé environ 16 000 kilomètres carrés à travers la province.

Il y a présentement environ 380 incendies actifs en Colombie-Britannique, dont environ 180 sont classés comme incontrôlables et 11 sont considérés comme des «incendies notables», ce qui signifie qu’ils restent menaçants ou très visibles.