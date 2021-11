La Colombie-Britannique se prépare pour une nouvelle tempête de pluie

VANCOUVER — La Colombie-Britannique se prépare à recevoir davantage de pluie après que des coulées de boue et des inondations ont dévasté certaines parties de la province.

Environnement Canada affirme que jusqu’à 200 millimètres de pluie pourraient inonder la côte centrale de la Colombie-Britannique et certaines parties de l’île de Vancouver jusqu’à mercredi, provoquant possiblement une accumulation d’eau sur les routes et des inondations dans les zones basses.

Jusqu’à 140 millimètres de pluie étaient attendus près des montagnes de North Shore et de Squamish, ce qui a incité l’agence à recommander aux automobilistes d’éviter de conduire dans l’eau, car même des eaux peu profondes coulant rapidement sur une route peuvent emporter un véhicule ou une personne.

La fonte des neiges pourrait augmenter le ruissellement et les inondations, car des températures plus douces sont attendues à des altitudes plus élevées.

La troisième rivière atmosphérique survient après qu’Environnement Canada a émis une alerte de niveau rouge en raison des fortes précipitations qui devraient s’intensifier mardi et s’atténuer mercredi.

C’est à ce moment-là qu’un front froid devrait traverser la région métropolitaine de Vancouver jusqu’à Whistler, avec des prévisions de vents forts du sud-est et des rafales pouvant atteindre 60 kilomètres à l’heure.