La Commission des débats des chefs n’envoie pas d’invitation à Maxime Bernier

OTTAWA — La commission mise sur pied par le gouvernement pour gérer deux débats des chefs — un en anglais et un en français — pendant la prochaine campagne électorale n’invite pas Maxime Bernier à participer à l’exercice; du moins pas encore.

Dans un communiqué publié lundi après-midi, le commissaire David Johnston annonce que les chefs bloquiste, conservateur, néo-démocrate, libéral et du Parti vert sont attendus à ces débats qui auront lieu en octobre.

Le commissaire dit ne pas avoir encore décidé si M. Bernier, chef du Parti populaire du Canada (PPC), répond à deux des trois critères d’admission nécessaires pour se joindre aux débats.

Ces trois critères, les voici: le parti doit présenter des candidats dans au moins 90 pour cent des circonscriptions le 21 octobre, le parti doit être représenté aux Communes par un député étant élu sous la bannière du parti, les candidats du parti ont «une véritable possibilité» d’être élus ou ils ont eu, dans une élection générale passée, au moins quatre pour cent des votes.

Comme le PPC est un tout nouveau parti, les deux derniers critères lui sont difficiles à remplir.

«Pour le moment, la Commission n’a pas reçu suffisamment de preuves lui permettant de conclure que le Parti populaire du Canada a une possibilité réelle de faire élire plus d’un candidat au cours de la prochaine élection fédérale», peut-on lire dans le communiqué de la commission.

M. Bernier s’est dit «très déçu» par cette «décision préliminaire».

«La Commission semble s’être basée uniquement sur des sondages, et ne pas avoir tenu compte du contexte politique récent», écrit le chef du PPC dans un communiqué diffusé en fin de journée.

M. Bernier souligne que dans une lettre envoyée à la commission le mois dernier, il a argué que l’histoire récente dans d’autres démocraties occidentales démontre qu’un parti populiste, même fondé depuis peu, a «d’excellentes chances» de croître rapidement et de faire élire des candidats.

Le PPC a l’intention de continuer à présenter ses arguments à la commission qui l’écoutera jusqu’au 9 septembre.

La liste définitive d’invitations sera publiée le 16 septembre.

Déjà, Justin Trudeau, Andrew Scheer, Jagmeet Singh, Yves-François Blanchet et Elizabeth May ont annoncé qu’ils seraient des deux débats de la commission, le débat anglais du 7 octobre et le débat français du 10 octobre.

D’autres débats des chefs sont tenus par des institutions distinctes.

Le débat Munk, par exemple, se concentre sur la politique étrangère des chefs de partis. M. Bernier n’a pas reçu d’invitation pour celui-là non plus, ce qu’il a vertement dénoncé la semaine dernière.

Le chef du Parti conservateur Andrew Scheer, lui, s’est empressé d’annoncer qu’il serait au débat Munk. Le chef néo-démocrate Jagmeet Singh consulte encore son calendrier de campagne avant de s’engager pour ce débat. Et au Parti libéral du Canada, on indique que M. Trudeau, pour l’instant, n’a pris d’engagements que pour les deux débats de la commission.