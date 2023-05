La communauté acadienne pleure la mort de deux pêcheurs survenue samedi

LAMÈQUE, N.-B. — Les résidents de la péninsule acadienne, au Nouveau-Brunswick, pleurent la perte de deux membres de l’équipage d’un bateau de pêche au homard, décédés le premier jour de la saison.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a déclaré que les deux hommes étaient originaires de Lamèque, au Nouveau-Brunswick, une communauté située à l’extrémité nord-est de la péninsule. Ils sont morts samedi après être tombés d’un bateau de pêche.

Tania Benoit, dont le père, le conjoint et le frère sont pêcheurs de homard, a déclaré qu’elle ne connaissait pas les hommes, mais leur mort rappelle les dangers de l’industrie.

« Ça pourrait être nous, n’est-ce pas ?», a-t-elle déclaré lors d’une entrevue téléphonique, dimanche, depuis son domicile à Tilley Road, au Nouveau-Brunswick.

Elle a affirmé que les familles de pêcheurs sont très conscientes que les premiers et derniers jours de la saison sont les plus dangereux, car les casiers à homard sont empilés haut sur les bateaux, ce qui réduit la stabilité et crée de plus grands risques d’être heurté par des chutes d’objets.

Mme Benoit a évoqué que lorsqu’il y a un décès en mer, les nouvelles parcourent les communautés côtières «et touchent beaucoup de gens, pas seulement les pêcheurs».

«Même si la pêche est amusante et pleine de liberté, elle est tellement dangereuse», a-t-elle souligné.

Les autorités policières n’ont pas révélé l’identité des victimes. Elles ont toutefois indiqué que les deux infortunés pêcheurs étaient respectivement âgés de 58 et 33 ans.

Une opération de recherche et de sauvetage a commencé samedi à 9h pour retrouver les deux hommes, après qu’il a été signalé qu’ils étaient tombés par-dessus bord, à environ sept kilomètres au large de Lamèque, a indiqué la GRC.

L’homme le plus âgé a été retrouvé mort peu de temps après l’arrivée des policiers, et le corps du jeune homme a été retrouvé après une courte recherche.