La communauté de Barrie pleure ses six jeunes adultes décédés dans un accident

BARRIE, Ont. — Sur une petite route de campagne aux portes de la ville de Barrie, en Ontario, des citoyens se sont rassemblés autour d’un mémorial fait de bois et orné de bouquets de fleurs installé à quelques mètres de l’endroit où six jeunes adultes, dont la plupart étaient des athlètes, ont été tués dans un accident de la route cette fin de semaine.

Plusieurs personnes présentes sur place lundi ont échappé quelques larmes lorsqu’elles se sont arrêtées devant le mémorial. Des policiers bloquaient l’accès à l’endroit exact où s’est écrasé le véhicule, soit une zone de construction située un peu plus loin.

La police croit que les quatre hommes et deux femmes qui ont été portés disparus samedi sont bien les six personnes qui ont été trouvées mortes sur les lieux de l’accident, tôt dimanche matin.

Des images aériennes captées par les caméras de CTV News et CP24 montraient un large fossé circulaire au milieu de la rue, ainsi que plusieurs barrières endommagées aux alentours.

Les personnes manquantes à l’appel étaient Curtis King, 22 ans, River Wells, 23 ans, Jason O’Connor, 22 ans, Luke West, 22 ans, Jersey Mitchell, 20 ans, et Haley Marin, 21 ans.

Des personnes rencontrées sur place ont décrit Curtis King et River Wells comme de talentueux joueurs de football, tandis que Luke West était un joueur et entraîneur de crosse apprécié de tous. Jersey Mitchell était passionnée de cheerleading, alors que Haley Marin étudiait à Barrie en travail social.

«Je suis dévastée», a confié Loren Mathias, une amie proche de Jersey Mitchell et Haley Marin.

«Elles avaient toute la vie devant elles et tellement de projets. Toute la communauté sait que ce n’est pas juste.»

Loren Mathias a rencontré Haley Marin à l’école primaire il y a 10 ans. Jersey Mitchell a rejoint le duo un peu plus tard, et les trois étudiantes ont développé une amitié «vraiment spéciale». Elles ont participé ensemble à leur bal des finissants.

Curtis King et River Wells ont quant à eux reçu un hommage de la part de leur équipe de football, qui a souligné qu’ils étaient appréciés tant sur le terrain qu’à l’extérieur de celui-ci.

«C’est un jour triste pour plusieurs membres de la communauté du comté de Simcoe», a écrit l’association locale responsable des équipes de football.

«Nous avons perdu deux athlètes de grand talent sur le terrain, mais aussi deux incroyables personnes.»

De leur côté, l’Association de crosse de Barrie et l’équipe des Bombers junior C ont été atterrées par le décès de River West, qui était entraîneur et joueur.

«Westy, tu ne peux pas savoir à quel point l’influence que tu as eue sur tes coéquipiers, tes entraîneurs et tes jeunes joueurs est importante», a écrit l’organisation sportive dans une publication sur le web.

«Il n’y a pas beaucoup de gens qui ont travaillé aussi fort que toi pour nous, et peu peuvent se vanter de nous avoir tant donné. On t’aime, on s’ennuie et nous chérirons à jamais le temps que nous avons pu passer avec toi.»

Accident sur un chantier de construction

L’accident n’avait pas été signalé aux autorités lorsque des agents sont arrivés vers 2h00 sur les lieux de la sortie de route survenue à une intersection près des limites sud-ouest de la ville.

La Ville de Barrie a indiqué que se trouve à cet endroit un projet municipal de construction et que l’intersection où a eu lieu l’accident est fermée depuis le printemps.

«La rue était bloquée depuis plusieurs mois et des panneaux d’affichage étaient correctement installés», a souligné le directeur municipal de Barrie, Michael Prowse.

Le maire de la ville, Jeff Lehman, a affirmé que cet événement était une «tragédie horrible».

Les drapeaux de l’hôtel de ville de Barrie ont été mis en berne lundi.