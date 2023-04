La communauté de Humboldt se souvient de la tragédie des Broncos, il y a cinq ans

HUMBOLDT, SASKATCHEWAN — Les cloches de l’église sonneront à Humboldt, jeudi, au moment même où, il y a cinq ans, un accident mortel d’autocar a provoqué une tragédie inimaginable dans cette petite ville de la Saskatchewan.

Les cloches de l’église Saint-Augustin doivent sonner 29 fois – un glas pour chaque personne qui se trouvait dans l’autocar transportant les Broncos de Humboldt le 6 avril 2018.

Seize personnes sont mortes et 13 autres ont été blessées lorsqu’un semi-remorque a brûlé un panneau d’arrêt et frappé un autocar transportant cette équipe de hockey junior de la Saskatchewan.

Celeste Leray-Leicht, qui fait partie du comité de planification des cérémonies, affirme qu’elle se sent mieux chaque fois qu’elle peut honorer la mémoire de son fils. Jacob Leicht avait 19 ans lorsqu’il a été tué dans l’accident.

Pour l’anniversaire, la Ville et les membres des familles des victimes ont organisé une cérémonie à l’aréna Elgar Petersen pour les personnes qui souhaitent leur rendre hommage. Cet aréna, où évoluent les Broncos, est déjà rempli d’objets souvenirs, de bannières et de photos.

L’hommage comprendra des vidéos et des photos que les familles des Broncos ont apportées au fil des ans.

Le maire, Michael Behiel, a proclamé la journée de jeudi «Jour des Broncos de Humboldt 2017-2018» et il a encouragé les citoyens à prendre un moment de silence au son du glas vers 16 h 50, l’heure approximative de l’accident survenu il y a cinq ans.

Les organisateurs et la communauté ne voulaient pas que l’hommage ressemble à un deuxième enterrement, mais ils voulaient aussi honorer les personnes touchées, a déclaré Celeste Leray-Leicht.

C’est une journée difficile pour les familles et les joueurs survivants, a-t-elle mentionné. Beaucoup prennent le temps d’être à la maison avec leurs proches et préfèrent l’intimité. «Surtout cette semaine, je ressens encore ce poids de tristesse dans ma poitrine», a-t-elle affirmé.

Une grande famille

Mme Leray-Leicht a souligné qu’au fil des ans, elle a appris à gérer les traumatismes et l’immense chagrin. Elle se sent coupable de ne pas en faire assez pour honorer son fils et les autres passagers de l’autocar. Elle ressent encore de la colère face à ce qui s’est passé et ce qu’elle ne peut contrôler.

Mais il y a aussi de la légèreté, souligne-t-elle, en particulier de la part des élèves de l’école où elle est directrice adjointe. L’honnêteté et l’innocence des petits ont été particulièrement utiles, a déclaré Mme Leray-Leicht, même s’ils ne savaient pas qu’ils aidaient.

Le soutien continu des habitants de Humboldt a également été important. «Ma communauté est ma famille élargie», a-t-elle soutenu.

Les personnes touchées par l’accident sont également devenues une famille, a-t-elle ajouté, mais la plupart ne vivent pas à Humboldt. Ceux qui y vivent encore sont extrêmement proches et travaillent ensemble de différentes manières pour honorer leurs enfants. «Il y a aussi une forme de guérison là-dedans», a-t-elle dit.

Le comité de planification de l’hommage comprenait Carol Brons, dont la fille de 24 ans, Dayna Brons, était la thérapeute sportive de l’équipe, et Marilyn Hay, dont le fils de 29 ans, Tyler Bieber, décrivait les matches de l’équipe. Ils ont tous les deux été tués dans l’accident.

Chris Beaudry fait également partie du comité organisateur. Il était l’entraîneur adjoint des Broncos, mais n’était pas dans l’autocar ce jour-là: il voyageait dans un véhicule derrière — et il a donc été l’une des premières personnes sur les lieux de l’accident.