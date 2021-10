La communauté trans réussira-t-elle à convaincre le ministre Jolin-Barrette?

MONTRÉAL — Face à un déluge de critiques de la part des défenseurs des droits des personnes transgenres au Québec, le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, s’est dit prêt, mardi, à modifier son projet de réforme du droit de la famille, déposé la semaine dernière.

La communauté des personnes trans est sur le qui-vive depuis jeudi. M. Jolin-Barrette a écrit mardi sur les réseaux sociaux qu’il était sensible aux inquiétudes soulevées ces derniers jours et qu’il restait ouvert à la discussion.

«Nous sommes convaincus que nous pourrons trouver une solution avec les groupes LGBTQ et s’il y a des améliorations qui peuvent être apportées, elles le seront», écrivait le ministre mardi.

Le projet de loi 2, déposé jeudi dernier, ouvre la possibilité de dissocier l’identification de genre et de sexe sur les documents officiels, ce qui, selon le gouvernement, donnerait aux Québécois plus d’options pour s’identifier adéquatement. Le changement proposé constitue une réponse à une décision rendue en janvier par le juge Gregory Moore, de la Cour supérieure.

Le juge Moore a ordonné au gouvernement de modifier le Code civil pour permettre aux personnes transgenres et non binaires de modifier adéquatement leur sexe et leur identité de genre sur les documents civils, tels que les certificats de naissance.

Le juge conclut «qu’un registre de l’état civil qui ne reconnaît pas l’identité de genre des personnes transgenres ou non binaires ou qui limite leur capacité à modifier la mention du sexe sur leurs actes de l’état civil pour refléter leur vraie identité les prive de leurs droits à la dignité et à l’égalité».

«Leur incapacité de prouver leur vraie identité les maintiennent dans un état de grande vulnérabilité qui, trop souvent, mène au suicide», soutient le juge Moore.

En vertu du projet de loi 2, cependant, le citoyen transgenre ne pourrait demander un changement de son sexe sur les documents qu’après avoir subi une chirurgie de réattribution. Pour ceux qui n’auraient pas subi d’intervention chirurgicale, la seule option serait d’indiquer leur sexe biologique.

«Projet de loi transphobe»

Celeste Trianon, porte-parole des droits trans au Centre de lutte contre l’oppression des genres, a qualifié ce projet de loi de «plus transphobe jamais présenté au Québec et au Canada».

Mme Trianon a déclaré en entrevue que ce serait une déception si le Québec devenait la première province à exiger une preuve de chirurgie pour modifier l’identification de genre. «Si ce projet de loi est adopté, le Québec serait la seule province à exiger des marqueurs sexuels, uniquement basés sur les organes génitaux.»

Certaines autres provinces ont déjà adopté des documents d’identité neutres en matière de genre, sans nécessiter de chirurgie de réattribution. La Nouvelle-Écosse, l’Ontario et l’Alberta, entre autres, permettent aux citoyens de s’identifier sur les documents gouvernementaux comme homme, femme ou non-binaire, et même de ne pas afficher de genre du tout.

L’écrivaine et comédienne transgenre québécoise Gabrielle Boulianne-Tremblay, qui a cosigné une lettre publiée lundi pour dénoncer le projet de loi, estime qu’il s’agit d’un grand pas en arrière. «Ça aura un impact sur toute notre vie», a-t-elle soutenu. Elle affirme qu’elle ne se sent pas moins femme parce qu’elle n’a pas subi de chirurgie de réattribution, mais elle a le sentiment que le projet de loi 2 invalide son identité.

Elle a également déclaré que le changement obligerait les personnes transgenres à révéler leur identité, car celles qui n’ont pas subi de chirurgie seraient les seules à choisir l’option de genre, et non l’option de sexe, sur leurs documents.

«Est-ce que tout le monde va supprimer la catégorie sexe ? Si ce n’est pas étendu à la population générale, si le projet de loi est adopté, alors le caissier saura que s’il n’y a pas d’identification sexuelle (…) quelque chose est différent.»

«Le gouvernement n’a pas saisi»

Un porte-parole au cabinet du ministre Jolin-Barrette a indiqué mardi qu’une seule identification – le sexe ou le genre – sera visible sur les documents.

«L’objectif est de permettre aux personnes transgenres d’exprimer leur identité de genre, et il n’est pas nécessaire de subir une intervention chirurgicale pour l’avoir sur des documents», a déclaré le porte-parole. En distinguant le genre de l’identité sexuelle, les personnes non binaires pourront identifier leur genre comme «X» sur les documents juridiques, a ajouté le porte-parole.

Mona Greenbaum, directrice exécutive de la Coalition des familles LGBT+, estime que le projet de loi 2 reflète une mauvaise compréhension de ce dont les personnes transgenres et non binaires ont besoin. Elle croit que le gouvernement interprète mal l’esprit de la décision du juge Moore.

«Ça ne va pas du tout dans le bon sens. Ça forcera, dans chaque document, les personnes trans à se dévoiler», a déclaré Mme Greenbaum. «Ça rendra leurs documents différents de ceux de tout le monde.»