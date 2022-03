La compagnie American Express suspend à son tour ses activités en Russie

Moins de 24 heures après ses concurrents Visa et MasterCard, l’émettrice de cartes de crédit American Express a annoncé dimanche qu’elle suspendait ses activités en Russie et au Bélarus.

Les cartes émises par American Express ne fonctionneront plus chez les commerçants ou dans les distributrices de billets automatisées en Russie et au Bélarus, a indiqué l’entreprise par communiqué. Les cartes émises localement par les banques russes et bélarusses ne seront plus acceptées à l’extérieur de ces pays.

La compagnie avait cessé ses relations avec les banques russes touchées par les sanctions internationales.

American Express dit qu’elle continuera de faire tout ce qu’elle peut pour aider ses clients. «Faire ce qui est juste est l’une des valeurs défendues par la compagnie. Ce principe nous a guidés tout au long de cette crise et continuera de le faire. Nous nous tenons aux côtés de nos collègues, de nos clients et de la communauté internationale pour espérer un règlement pacifique de la crise», a-t-elle écrit dans un communiqué.

De nombreuses autres entreprises dans le monde ont également pris des mesures pour augmenter la pression financière sur la Russie et son peuple en raison de son attaque contre l’Ukraine.

Samedi, deux autres compagnies émettrices de cartes de crédit, Mastercard et Visa, avaient annoncé la suspension de leurs activités en Russie.