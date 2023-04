La condamnation de Chauvin pour le meurtre de George Floyd est maintenue en appel

MINNEAPOLIS — La Cour d’appel du Minnesota a confirmé lundi la condamnation pour meurtre la plus grave prononcée à l’encontre de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin, pour le meurtre de George Floyd.

Chauvin purge une peine de 22 ans et demi pour meurtre au second degré. Son avocat avait demandé à la Cour d’appel d’annuler les condamnations de l’ancien policier pour plusieurs motifs, notamment l’énorme publicité faite avant le procès à Minneapolis. Il a également fait valoir que des erreurs de droit et de procédure avaient privé Chauvin d’un procès juste et équitable.

George Floyd, un homme noir, est mort le 25 mai 2020 après que Chauvin, un policier blanc, a utilisé son genou pour plaquer le cou de l’homme au sol pendant 9 minutes et demie. Sur la vidéo filmée par un téléphone, on entend M. Floyd supplier à plusieurs reprises, mais avec de moins en moins de force: «Je ne peux pas respirer».

Son décès a déclenché des manifestations dans le monde entier, dont certaines sont devenues violentes, et a obligé les États-Unis à se pencher sur la question des brutalités policières et du racisme.

L’avocat de Chauvin, William Mohrman, avait plaidé en appel que le juge de première instance aurait dû déplacer le procès hors de Minneapolis en raison de l’importante publicité faite avant le procès et des mesures de sécurité sans précédent prises par crainte de violences.

«La question principale de cet appel est de savoir si un accusé peut bénéficier d’un procès équitable conforme aux exigences constitutionnelles dans un tribunal entouré de blocs de béton, de barbelés, de deux véhicules blindés de transport de troupes et d’une escouade de soldats de la Garde nationale, qui sont tous là dans un seul but: dans l’éventualité où le jury acquitterait l’accusé», avait plaidé en janvier Me Mohrman.

Mais Neal Katyal, procureur spécial de l’État du Minnesota, a soutenu que Chauvin avait bénéficié de «l’un des procès les plus transparents et les plus complets de l’histoire de notre pays».

Les jurés ont déclaré Chauvin coupable de meurtre au second degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire au second degré; le juge Peter Cahill l’avait ensuite condamné à 22 ans et demi de prison.

Chauvin a aussi plaidé coupable d’une accusation fédérale distincte en matière de droits civils et il a été condamné à 21 ans de prison fédérale, qu’il purge actuellement en Arizona en même temps que sa peine prononcée au Minnesota.