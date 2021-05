La conjointe d’un tueur plaide non coupable de lui avoir fourni des munitions

HALIFAX — La conjointe de fait de l’homme responsable du meurtre de 22 personnes en avril 2020 en Nouvelle-Écosse plaide non coupable des accusations selon lesquelles elle lui aurait illégalement fourni des munitions.

Lisa Banfield, 52 ans, fait face à deux chefs d’accusation pour avoir fourni illégalement des munitions au tireur au cours du mois précédant la tuerie. L’avocate de la défense Jessica Zita a plaidé non coupable au nom de Mme Banfield par conférence téléphonique, mercredi, devant un juge de la cour provinciale de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse.

Au cours de l’audience, le juge Theodore Tax a fixé une date fin mars et début avril 2022 pour un procès de cinq jours, devant juge seul. Il a aussi réservé plusieurs dates cet été pour les conférences préparatoires au procès.

La procureure de la Couronne Shauna MacDonald a déclaré qu’elle s’attend à ce qu’une partie de ces dates soit consacrée à des audiences pour déterminer l’admissibilité des éléments de preuve et des témoins.

L’audience de plaidoyer initiale a été ajournée en mars après qu’il eut été déterminé que la demande de la défense pour une rencontre privée avec le juge et la Couronne, avant d’enregistrer le plaidoyer, n’était pas appropriée.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a déclaré que Mme Banfield et deux autres personnes accusées «n’avaient aucune connaissance préalable des actions du tireur».

L’affaire se déroule par procédure sommaire, ce qui indique qu’elle est considérée comme moins grave qu’un acte criminel. Le processus signifie qu’un juge seul préside, que les amendes potentielles sont inférieures à 5000 $ et que les peines d’emprisonnement potentielles ne dépassent pas deux ans moins un jour.

Le frère de Mme Banfield, James Blair Banfield, 54 ans, de Beaver Bank, en Nouvelle-Écosse, et son beau-frère, Brian Brewster, 61 ans, de Lucasville, en Nouvelle-Écosse, ont également été accusés d’avoir fourni illégalement au tireur, Gabriel Wortman, des cartouches Remington de calibre .223 et des cartouches Smith & Wesson de calibre .40 avant la tuerie qui a débuté à Portapique, en Nouvelle-Écosse.

M. Brewster a plaidé non coupable le 13 avril et son procès est prévu pour le 11 janvier 2022. Le procès de James Banfield devrait se tenir le 24 janvier 2022.

La police a publié des déclarations de témoin — prises pour obtenir un mandat de perquisition — faites par Lisa Banfield, dans lesquelles elle a déclaré que le tueur l’avait agressée à leur domicile saisonnier dans la nuit du 18 avril 2020, dans le village de Portapique, avant le début de son carnage.

La police a confirmé que le tueur, qui s’était déguisé en gendarme et conduisait une réplique d’un véhicule de la GRC, était armé de deux armes de poing semi-automatiques et de deux fusils semi-automatiques lorsqu’il a incendié des propriétés et tué 13 personnes dans le village.

Il a tué neuf autres personnes le lendemain dans plusieurs autres communautés du nord et du centre de la Nouvelle-Écosse, avant d’être mortellement abattu par deux agents de la GRC dans une station-service d’Enfield, en Nouvelle-Écosse, à environ 35 kilomètres au nord d’Halifax.

La liste des victimes compte un agent de la GRC, deux infirmières, deux agents correctionnels, une famille de trois personnes, un enseignant et certains voisins du tireur à Portapique.

Les enquêteurs ont déclaré avoir déterminé que les munitions avaient été achetées puis vendues illégalement en Nouvelle-Écosse.

Les gouvernements provincial et fédéral ont mis sur pied une enquête publique conjointe pour faire la lumière sur les meurtres et produire des recommandations visant à prévenir une tragédie similaire.