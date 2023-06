La contribution des fonds publics à la royauté britannique a augmenté de 5 %

LONDRES — Un changement de monarque, une inflation à deux chiffres et les coûts de rénovation du palais de Buckingham ont contribué à une augmentation de 5 % des dépenses de la monarchie britannique financées par les fonds publics.

Le rapport annuel du palais sur la subvention souveraine montre que les dépenses nettes ont augmenté de 107,5 millions de livres (180 millions $CAN) au cours de l’année écoulée. Il indique également que le roi Charles III était à l’origine d’un «effort concerté» du personnel royal pour baisser le chauffage du palais de Buckingham et d’autres résidences royales pendant l’hiver afin de réduire les émissions et les coûts.

Les températures ont été fixées à 19 degrés Celsius et à quelques degrés de moins lorsque les chambres sont vides, ont précisé des responsables.

Le rapport a également confirmé que le prince Harry et sa femme, Meghan, avaient quitté leur ancienne maison de Frogmore Cottage, à Windsor – bien que les responsables aient refusé de dire qui serait le prochain locataire.

Le rapport annuel indique que l’année écoulée a été une «période de transition importante» pour la monarchie, avec des coûts supplémentaires, notamment pour le jubilé de platine de la reine Élisabeth II l’été dernier, ses funérailles en septembre et l’avènement de son héritier Charles.

Les funérailles de la reine et les événements autour de la cérémonie ont coûté 1,6 million de livres (2,7 millions $CAN), tandis que 700 000 livres supplémentaires (1,2 million $CAN) ont été dépensées pour son jubilé de platine. Les responsables n’ont pas révélé les coûts de la cérémonie de couronnement extravagante de Charles et de la reine Camilla, qui a eu lieu en mai et n’a pas été couverte dans le rapport, qui représentait les finances royales jusqu’à la fin mars.

Pendant ce temps, les travaux se poursuivent pour un projet de rénovation de dix ans visant à réfectionner les tuyaux et l’électricité du palais de Buckingham. Les travaux doivent être terminés en 2027.

La subvention souveraine est un financement public pour soutenir les fonctions officielles du monarque et d’autres coûts tels que les voyages officiels, des centaines d’engagements, le personnel pour les membres de la famille royale et l’entretien des palais occupés.