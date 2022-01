La Corée du Nord affirme avoir procédé à de nouveaux tirs de missiles

SÉOUL, Corée, République de — La Corée du Nord a déclaré qu’elle avait testé des missiles balistiques à partir d’un train, ce qui est considéré comme des représailles contre de nouvelles sanctions imposées par l’administration américaine.

Le rapport des médias d’État est arrivé samedi en Corée du Nord, un jour après que l’armée sud-coréenne a détecté deux tirs de missiles dans la mer. Cela constitue le troisième tir ce mois-ci.

Le lancement est intervenu quelques heures après que le ministère des Affaires étrangères de Pyongyang a publié une déclaration réprimandant les États-Unis pour avoir imposé de nouvelles sanctions à la suite des précédents tirs et mettant en garde contre une action plus forte et plus explicite si Washington maintient sa « position de confrontation ».

Ces derniers mois, la Corée du Nord a intensifié les tests de nouveaux missiles conçus pour submerger les défenses antimissiles dans la région, alors que les frontières étaient fermées en raison de la pandémie et que les relations diplomatiques avec les États-Unis au sujet du nucléaire étaient gelées.

Certains experts affirment que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un revient à sa technique éprouvée consistant à faire pression sur les États-Unis et ses voisins avec des lancements de missiles et des menaces avant de proposer des négociations destinées à obtenir des concessions.

L’Agence centrale de presse de la Corée du Nord (KCNA) a déclaré que l’exercice de vendredi visait à vérifier la position d’alerte du régiment de missiles ferroviaires de son armée. Les troupes se sont rapidement déplacées vers le site de lancement après avoir reçu l’ordre d’essai de missile dans un court délai. Elles ont tiré deux missiles « tactiques téléguidés » qui ont frappé avec précision une cible marine, selon le rapport.

Le journal Rodong Sinmun, le quotidien officiel de la Corée du Nord, a publié des photos de ce qui paraissait être deux missiles différents au-dessus de wagons dans la fumée.

Calquée sur un système russe

Cheong Seong-Chang, analyste à l’institut privé Sejong en Corée du Sud, a déclaré que le Nord a probablement organisé un lancement qui n’avait pas été prévu pour démontrer son opposition aux sanctions américaines.

Les missiles tirés à partir de wagons semblaient être une arme à courte portée à combustible solide que le Nord a apparemment calquée sur le système balistique mobile russe Iskander. Testé pour la première fois en 2019, le missile est conçu pour être maniable et voler à basse altitude, ce qui améliore potentiellement leurs chances d’échapper aux systèmes antimissiles.

Le Nord a lancé ces missiles pour la première fois à partir d’un train en septembre de l’année dernière dans le cadre de ses efforts pour diversifier ses options de lancement, qui comprennent désormais divers véhicules et pourraient éventuellement inclure des sous-marins en fonction des progrès du pays.

Tirer un missile depuis un train pourrait ajouter de la mobilité, mais certains experts affirment que les réseaux ferroviaires de la Corée du Nord, qui traversent son territoire relativement petit, seraient rapidement détruits par les ennemis pendant une crise.

Sanctions américaines

L’administration Biden a imposé mercredi des sanctions à cinq Nord-Coréens pour leur rôle dans l’obtention d’équipements et de technologies pour les programmes de missiles de leur pays, en réponse aux précédents tirs.

Cette annonce du département du Trésor est intervenue quelques heures seulement après que la Corée du Nord a déclaré que Kim Jong-un avait supervisé mardi un test réussi d’un missile hypersonique qui, selon lui, augmenterait considérablement la « dissuasion de guerre » nucléaire du pays. L’essai de mardi était la deuxième démonstration par la Corée du Nord de son prétendu missile hypersonique en une semaine.

Quelques heures avant le lancement de vendredi, la KCNA a publié une déclaration attribuée à un porte-parole non identifié du ministère des Affaires étrangères, qui a insisté sur le fait que les nouvelles sanctions soulignent l’intention hostile des États-Unis visant à « isoler et étouffer » le Nord. Le porte-parole a mis en garde contre une réaction plus forte si Washington continue sa « position de confrontation ».

Les armes hypersoniques, qui volent à des vitesses supérieures au nombre de Mach, soit cinq fois la vitesse du son, pourraient poser un défi crucial aux défenses antimissiles en raison de leur vitesse et de leur maniabilité.

De telles armes figuraient sur une liste de souhaits d’actifs militaires sophistiqués que Kim Jong-un a dévoilés au début de l’année dernière, qui comprend également des missiles à ogives multiples, des satellites-espions, des missiles à longue portée à combustible solide et des missiles nucléaires lancés par des sous-marins.

Pourtant, des experts disent que la Corée du Nord aurait besoin de plusieurs années et de tests plus concluants et à plus longue portée avant d’acquérir un système hypersonique crédible.

Une poussée diplomatique dirigée par les États-Unis visant à convaincre la Corée du Nord d’abandonner son programme d’armes nucléaires s’est effondrée en 2019 après que l’administration Trump a rejeté les demandes du Nord d’un allégement majeur des sanctions en échange d’une cession partielle de ses capacités nucléaires.

Kim Jong-un s’est depuis engagé à étendre davantage un arsenal nucléaire qu’il considère clairement comme sa meilleure garantie de survie, malgré les revers majeurs de l’économie du pays en raison des fermetures de frontières liées à la pandémie et des sanctions persistantes imposées par les États-Unis.

Son gouvernement a jusqu’à présent rejeté l’appel de l’administration Biden à reprendre le dialogue sans condition préalable, affirmant que les États-Unis doivent d’abord abandonner leur «politique hostile», un terme que Pyongyang utilise principalement pour décrire les sanctions et les exercices militaires combinés entre les États-Unis et la Corée du Sud.