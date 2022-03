La Corée du Nord confirme de nouveaux tests sur un satellite-espion

SÉOUL, Corée, République de — La Corée du Nord a effectué la transmission de données et d’autres tests clés nécessaires pour développer un satellite-espion, ont annoncé dimanche les médias d’État, lors du deuxième test de ce type en une semaine environ, indiquant que le pays a bientôt l’intention d’effectuer un lancement de fusée longue portée interdite.

Ces mesures interviennent alors que la Corée du Nord a procédé à une série de lancements de missiles balistiques — dont un détecté par ses voisins samedi — dans ce que les experts appellent une tentative d’ajouter de nouveaux systèmes d’armes à son arsenal et de faire pression sur les États-Unis pour qu’ils fassent des concessions dans un contexte de blocage diplomatique.

Dimanche, l’Agence centrale de presse nord-coréenne KCNA a déclaré avoir effectué « un autre test important » la veille dans le cadre de son projet de développement d’un satellite de reconnaissance. Elle a déclaré que les autorités avaient confirmé la fiabilité du système de transmission et de réception des données du satellite, en plus de son système de contrôle et de commande et de divers systèmes de contrôle au sol.

KCNA n’a mentionné directement aucun lancement de missiles ou de roquettes pour effectuer de tels tests liés aux satellites, mais il a apparemment fait référence à la neuvième série de lancements de missiles de la Corée du Nord cette année, que Séoul, Washington et Tokyo ont repérée samedi.

Des experts extérieurs pensent que la Corée du Nord a tiré un missile balistique portant une caméra pour effectuer les tests décrits dans le rapport de KCNA. Lundi dernier, la Corée du Nord a déclaré avoir testé une caméra conçue pour être placée sur un satellite de reconnaissance et publié des photos spatiales de la Terre, un jour après que ses rivaux ont annoncé que le pays avait procédé à un lancement de missile balistique.

Un satellite-espion fait partie de la longue liste de souhaits de nouveaux systèmes d’armes que le dirigeant coréen Kim Jong-un s’est engagé à introduire pour faire face à ce qu’il appelle l’hostilité américaine.

Pour faire fonctionner un satellite de reconnaissance, la Corée du Nord doit lancer une fusée à longue portée pour la mettre en orbite. Mais l’ONU interdit un tel lancement par la Corée du Nord parce qu’elle considère cela comme une couverture pour tester sa technologie de missile à longue portée.

On ne sait pas si la Corée du Nord a développé une caméra suffisamment performante pour être installée sur un satellite-espion, car la photo satellite que le pays a publiée lundi dernier n’incluait pas d’images haute résolution. La Corée du Nord a mis ses premier et deuxième satellites en orbite en 2012 et 2016, mais certains experts étrangers affirment qu’aucun des deux n’a transmis d’images à la Corée du Nord.

Les lancements de satellites précédents auraient contribué au programme de développement de missiles de la Corée du Nord. En 2017, la Corée du Nord a effectué trois essais de missiles balistiques intercontinentaux qui, selon les analystes, ont démontré sa capacité potentielle à lancer des frappes nucléaires sur le territoire américain.

Les experts disent que la Corée du Nord effectuera probablement un lancement de satellite-espion avant un anniversaire politique majeur, soit le 110e anniversaire du fondateur de l’État Kim Il-sung, le défunt grand-père de Kim Jong-un, en avril.

La diplomatie entre Pyongyang et Washington est restée largement au point mort pendant environ trois ans en raison de différends concernant les sanctions américaines contre la Corée du Nord. Plus tôt cette année, la Corée du Nord a testé une variété de missiles sophistiqués à capacité nucléaire, dont un qui, selon les analystes, place le territoire américain de Guam dans le Pacifique à sa distance de frappe.