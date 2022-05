La Corée du Nord confirme six décès à la suite de son épidémie de COVID-19

SÉOUL, Corée, République de — La Corée du Nord a informé vendredi que six personnes sont décédées et que des centaines de milliers d’autres sont tombées malades lors d’une propagation massive de fièvre à travers le pays, un jour après avoir reconnu une épidémie de COVID-19 auprès de sa population largement non vaccinée. C’est la première fois depuis le début de la pandémie que la Corée du Nord rapporte des cas de COVID-19.

La véritable ampleur de l’épidémie de coronavirus en Corée du Nord n’est toujours pas claire, car le pays – qui manque de matériel pour diagnostiquer la COVID-19 et autres équipements médicaux – a déclaré qu’elle n’avait pas trouvé l’origine de la fièvre. Certains experts craignent que l’épidémie puisse avoir des conséquences majeures, car l’infrastructure sanitaire de la Corée du Nord est défaillante et une grande partie de la population non vaccinée du Nord souffre de malnutrition.

L’agence officielle nord-coréenne Central News Agency (KCNA) a déclaré vendredi que plus de 350 000 personnes avaient été soignées pour une fièvre qui s’était propagée de manière exponentielle dans tout le pays depuis la fin avril et que 162 200 d’entre elles avaient été guéries. L’agence a indiqué que pour la journée de jeudi seulement, 18 000 personnes présentaient des symptômes de fièvre.

Pour l’instant, il n’est pas clair combien de cas avaient été déclarés positifs à la COVID-19, car KCNA a mentionné que la cause de la fièvre ne pouvait pas être identifiée.

Selon KCNA, il a été confirmé que l’une des six personnes décédées avait été infectée par le variant Omicron. Actuellement, 187 800 personnes en Corée du Nord seraient isolées pour un traitement.

La Corée du Nord a imposé jeudi un confinement à l’échelle nationale pour contrôler sa première épidémie de COVID-19 reconnue. Cela survient après avoir maintenu une affirmation largement mise en doute pendant plus de deux ans selon laquelle elle avait complètement repoussé le virus qui s’est propagé presque partout dans le monde.

Les médias d’État ont déclaré que des tests d’échantillons de virus ont été prélevés dimanche sur un nombre indéterminé de personnes souffrant de fièvre dans la capitale Pyongyang. Ils ont confirmé qu’elles étaient infectées par le variant Omicron. Les rapports ne précisent pas le nombre de cas.

Des experts disent que si la propagation du coronavirus ne ralentit pas, cela pourrait avoir de graves conséquences, car le pays a un système de santé médiocre et les 26 millions d’habitants seraient pour la plupart non-vaccinés.

Économie mal-en-point

KCNA a déclaré que Kim Jong-un avait été informé de la situation de la fièvre lors de sa visite au siège de la prévention des épidémies d’urgence de l’État, jeudi. Il a critiqué les responsables pour ne pas avoir réussi à prévenir «un point vulnérable du système de prévention des épidémies».

Il a précisé que la propagation de la fièvre était concentrée autour de la capitale Pyongyang et des zones voisines. Le leader nord-coréen a souligné l’importance d’isoler toutes les unités de travail, de production et résidentielles les unes des autres tout en offrant aux résidants toutes les commodités pour freiner la propagation du «virus malveillant».

«C’est le défi le plus important et la tâche suprême auxquels notre parti est confronté pour inverser rapidement la situation de crise de santé publique immédiate, rétablir la stabilité de la prévention des épidémies et protéger la santé et le bien-être de notre peuple», a déclaré KCNA en citant Kim Jong-un.

Décrivant sa campagne anti-coronavirus comme une question «d’existence nationale», la Corée du Nord a sévèrement restreint le trafic et le commerce transfrontaliers au cours des deux dernières années et aurait même ordonné aux troupes de tirer à vue sur tous les intrus qui traversent ses frontières.

Les fermetures des frontières ont encore plus bouleversé l’économie déjà endommagée par des décennies de mauvaise gestion et de sanctions paralysantes dirigées par les États-Unis contre son programme d’armes nucléaires et de missiles, poussant Kim Jong-un au moment peut-être le plus difficile de son règne depuis qu’il a pris le pouvoir en 2011.

En janvier, la Corée du Nord a temporairement rouvert le trafic ferroviaire entre sa ville frontalière de Sinuiju et Dandong, en Chine, mais la Chine a annoncé l’arrêt du commerce le mois dernier alors qu’elle faisait face à une propagation de la COVID-19 dans ses zones frontalières.

Quelques heures après que la Corée du Nord a confirmé son épidémie jeudi, le pays a lancé trois missiles balistiques à courte portée vers la mer, ont déclaré la Corée du Sud et le Japon, ce qui était peut-être une démonstration de force après que le dirigeant Kim Jong-un a publiquement reconnu l’épidémie de virus.

Il s’agissait de la 16e série de lancements de missiles de la Corée du Nord cette année qui souhaite forcer les États-Unis à accepter la Corée du Nord comme puissance nucléaire et à négocier l’allégement des sanctions et d’autres concessions en position de force.