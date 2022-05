La Corée du Nord confirme son 1er cas de COVID-19 après plus de deux ans de pandémie

SÉOUL, Corée, République de — Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a demandé que les mesures préventives contre le COVID-19 soient augmentées au maximum alors que le pays a annoncé sa première infection au coronavirus, plus de deux ans après le début de la pandémie.

L’agence de presse Korean Central News Agency a déclaré jeudi que des tests effectués sur un nombre indéterminé de personnes dans la capitale Pyongyang ont confirmé qu’elles étaient infectées par le variant Omicron.

L’agence a déclaré que Kim Jong-un a convoqué une réunion du Parti des travailleurs coréens au pouvoir du Politburo au cours de laquelle les membres ont décidé de renforcer les mesures antivirus.

Lors de la réunion, le leader nord-coréen a appelé les responsables à stabiliser les transmissions et à éliminer la source d’infection le plus rapidement possible.

La Corée du Nord avait précédemment revendiqué un record parfait pour éloigner la COVID-19 de son territoire. Il avait fermé sa frontière à presque tous les échanges et visiteurs pendant deux ans, ce qui a encore plus ébranlé une économie déjà endommagée par des décennies de mauvaise gestion et de sanctions paralysantes imposées par les États-Unis contre son programme d’armes nucléaires et de missiles.