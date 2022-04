La Corée du Nord dit avoir testé une nouvelle arme tactique guidée

SÉOUL, Corée, République de — La Corée du Nord a déclaré dimanche qu’elle avait testé avec succès une arme tactique à guidage nouvellement développée. Il s’agit de la dernière d’une série de lancements qui ont eu lieu juste après que le pays a passé son plus grand anniversaire d’État sans le défilé militaire attendu, généralement utilisé pour dévoiler des systèmes d’armes provocateurs.

Ce dernier de test est survenu alors que les craintes que la Corée du Nord ne procède bientôt à une provocation plus importante, comme un essai d’explosif nucléaire, se font craindre. L’objectif pour Pyongyang serait d’étendre son arsenal nucléaire et d’augmenter la pression sur ses rivaux tandis que la diplomatie est au point mort.

L’Agence centrale de presse coréenne officielle (KCNA) a déclaré que le dirigeant Kim Jong-un avait observé le lancement, qui renforcerait le fonctionnement des forces nucléaires tactiques du pays et la puissance de feu de son corps d’artillerie à longue portée.

La dépêche a suggéré que l’arme testée est probablement capable de transporter une ogive nucléaire, mais KCNA n’a pas précisé. Il n’a pas non plus spécifié quand et où le lancement a eu lieu.

L’état-major interarmées sud-coréen a déclaré dimanche dans un communiqué qu’il avait détecté deux lancements de projectiles depuis la ville côtière de Hamhung, dans l’est du Nord, tôt samedi soir.

Il a indiqué que les projectiles ont parcouru environ 110 kilomètres à un apogée de 25 kilomètres et à une vitesse maximale de Mach 4, soit près de 5000 km/h. Le communiqué indique que les autorités de renseignement sud-coréennes et américaines analysent des détails supplémentaires sur les lancements. Des responsables sud-coréens auraient tenu séparément une réunion d’urgence.

La Corée du Nord a commencé cette année avec une série de lancements, y compris son premier essai en vol d’un missile balistique intercontinental depuis 2017. Des responsables sud-coréens et américains ont déclaré que Pyongyang pourrait bientôt lancer des provocations supplémentaires comme un autre test de missile balistique intercontinental (ICBM), un lancement de fusée pour mettre un satellite-espion en orbite, ou même une explosion expérimentale nucléaire qui serait la septième du genre. L’armée sud-coréenne a indiqué avoir détecté des signes indiquant que la Corée du Nord reconstruisait des tunnels sur un terrain d’essais nucléaires qu’elle avait partiellement démantelé des semaines avant d’entrer dans des pourparlers nucléaires, désormais en veille, avec les États-Unis en 2018.

La dépêche de KCNA de dimanche a cité Kim Jong-un comme présentant des tâches non spécifiées pour renforcer les capacités militaires et de combat nucléaire de la Corée du Nord après avoir salué ce qu’il a appelé des progrès successifs dans ses efforts pour renforcer le pouvoir de dissuasion de la guerre du pays.

Vendredi, Kim Jong-un a assisté à un défilé civil à Pyongyang qui a marqué le 110e anniversaire de la naissance de son grand-père et fondateur de l’État, Kim Il-sung. Il semble que le pays ait passé sa plus grande fête sans défilé militaire prévu pour présenter ses nouveaux systèmes d’armes.