La Corée du Nord lance un missile balistique au large de la côte est

SÉOUL, Corée, République de — La Corée du Nord a lancé un missile balistique dimanche (heure locale) dans les eaux au large de sa côte est, ont déclaré des responsables sud-coréens et japonais.

Le chef d’état-major interarmées de la Corée du Sud a indiqué que le lancement avait eu lieu dimanche matin, mais n’a donné aucun autre détail. Le bureau du premier ministre japonais a également confirmé le lancement.

Les garde-côtes japonais ont dit avoir été informés par le ministère de la Défense que le missile présumé de la Corée du Nord avait atterri dans les eaux entre le Japon et la péninsule coréenne, mais n’a pas précisé à quelle distance il se trouvait de la côte japonaise.

La télévision nationale japonaise NHK a cité des sources gouvernementales anonymes affirmant que le missile avait atterri en dehors de la zone économique exclusive du Japon.

Le lancement de dimanche a eu lieu trois jours après que la Corée du Nord a déclaré avoir testé un «moteur à combustible solide à forte poussée» pour une nouvelle arme stratégique, un développement qui pourrait lui permettre de posséder un arsenal plus mobile et plus difficile pour détecter des missiles balistiques intercontinentaux qui peut atteindre le continent américain.

Au cours des derniers mois, la Corée du Nord a testé un barrage de missiles balistiques à capacité nucléaire, dont le lancement, le mois dernier, de son ICBM Hwasong-17 à longue portée, conçu pour transporter plusieurs ogives.

Certains experts croient que la Corée du Nord utiliserait éventuellement un arsenal élargi pour demander un allégement des sanctions et d’autres concessions aux États-Unis.

Le statut exact de la capacité d’attaque nucléaire de la Corée du Nord reste secret, car tous ses essais de missiles balistiques intercontinentaux au cours des dernières années ont été effectués à un angle prononcé pour éviter les pays voisins.

Certains experts pensent que la Corée du Nord possède déjà des missiles à pointe nucléaire qui peuvent frapper l’ensemble des États-Unis, compte tenu du nombre d’années qu’elle a consacrées à son programme nucléaire. Mais d’autres disent que le pays est encore à des années d’acquérir de telles armes, affirmant qu’il n’a pas encore prouvé publiquement qu’il dispose d’une technologie pour protéger les ogives des conditions difficiles de la rentrée atmosphérique.

Les États-Unis et la Corée du Sud ont élargi leurs exercices militaires réguliers et fait pression pour renforcer leur capacité de défense combinée face à l’avancée du programme nucléaire nord-coréen. La Corée du Nord a menacé d’utiliser des armes nucléaires de manière préventive en cas de conflits potentiels avec les États-Unis et la Corée du Sud, et l’armée américaine a averti la Corée du Nord que l’utilisation d’armes nucléaires «entraînerait la fin de ce régime».