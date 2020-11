La Corée du Nord renforce encore les restrictions pour lutter contre le coronavirus

SEOUL, Corée, République de — La Corée du Nord renforce encore les restrictions le long de la frontière intercoréenne, sur terre et en mer, pour lutter contre la pandémie de coronavirus, ont déclaré dimanche les médias d’État, deux jours après que la Corée du Sud a déclaré que le Nord avait interdit la pêche maritime.

L’Agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA) a rapporté que le pays mobilise davantage d’unités antivirus et met en place des mesures fortes pour «éliminer complètement les éléments non civilisés et non hygiéniques qui pourraient aider à la propagation d’une épidémie» en hiver. Certains experts affirment que le coronavirus peut se propager plus largement par temps froid, lorsque les gens passent généralement plus de temps à l’intérieur.

KCNA a déclaré que les autorités élaboraient des mesures anti-épidémiques fermes le long des zones frontalières pour empêcher le coronavirus d’entrer dans le pays. Dans certaines zones côtières, les autorités mettront en place des règles plus strictes pour éviter la transmission du virus via des déchets de la mer, selon KCNA.

La Corée du Nord a soutenu qu’aucun cas de coronavirus n’a été dépisté sur son territoire, une affirmation largement contestée par des experts extérieurs. Malgré ses allégations, la Corée du Nord a rapidement scellé ses frontières, chassé des diplomates et isolé des résidents présentant des symptômes.

Une épidémie majeure en Corée du Nord pourrait avoir des conséquences dévastatrices en raison de son système de santé défectueux et d’un manque chronique de médicaments.

The Associated Press