La Corée du Sud accuse sa voisine du nord d’avoir tiré d’autres missiles

SÉOUL, Corée, République de — La Corée du Nord a lancé d’autres missiles dans la mer, a annoncé l’armée sud-coréenne, jeudi.

Ce nouveau tir survient dans la foulée d’une série de tests balistiques visant à exercer des pressions sur les États-Unis et la Corée du Sud au sujet des négociations entourant le programme nucléaire de Pyongyang.

Le haut-commandement de l’armée sud-coréenne a indiqué que les missiles avaient été lancés d’une région côtière de l’est de la Corée du Nord. Il n’a pu préciser le nombre de missiles qui avaient été tirés ni la distance qu’ils ont franchie.

La Corée du Nord a mené une série de tests balistiques de courte portée au cours des dernières semaines pour exprimer sa frustration au sujet de l’impasse des négociations et des exercices militaires menés conjointement par les États-Unis et la Corée du Sud, considérés par les autorités de Pyongyang comme une répétition pour une possible invasion.

Des experts ont déclaré qu’en minimisant les tests nord-coréens, le président Donald Trump a permis à la dictature de pousser plus loin ses essais balistiques.

Plus tôt, la Corée du Nord avait publié un communiqué stigmatisant sa voisine du sud. Elle a prévenu les autorités de Séoul qu’il était «absurde» de pouvoir espérer à un retour du dialogue intercoréen pendant qu’elles conduisaient des exercices militaires avec les États-Unis.