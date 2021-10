La coroner publie ses rapports sur les meurtres de Norah et Romy à Saint-Apollinaire

MONTRÉAL — Une coroner du Québec qui a enquêté sur la mort de deux jeunes sœurs tuées par leur père recommande des critères plus larges pour déclencher les alertes Amber et la création d’une unité de police spéciale pour enquêter sur les disparitions d’enfants à travers la province.

Il s’agit de quelques-unes des recommandations de la coroner Sophie Régnière découlant des meurtres l’an dernier de Romy et Norah Carpentier et du suicide de leur père, Martin Carpentier.

Les filles et leur père ont disparu après que leur voiture a été impliquée dans un grave accident sur l’autoroute 20 à Saint-Apollinaire, dans la région de Chaudière-Appalaches, le 8 juillet 2020, peu avant 21 h 30.

Ce n’est qu’à 15 h, le lendemain, 9 juillet, qu’une alerte Amber a été diffusée.

Dans des rapports rendus publics jeudi, la coroner conclut que la mort des filles est probablement survenue dans l’après-midi du 9 juillet et que leurs corps ont été retrouvés le 11 juillet non loin l’un de l’autre.

Martin Carpentier s’est suicidé dans les heures qui ont suivi le meurtre des filles, mais son corps n’a été retrouvé que le 20 juillet.

La coroner recommande à la Sûreté du Québec de dresser un bilan exhaustif de ses procédures lors de la disparition d’un enfant.

Elle a découvert qu’un certain nombre de facteurs ont entravé l’enquête et que, s’ils avaient été traités différemment, cela aurait pu aider à localiser les filles plus rapidement et peut-être même empêcher leur mort.

Elle indique que les actions de Martin Carpentier ont été déclenchées par un divorce imminent avec la mère des deux filles et qu’il craignait de perdre l’accès aux enfants. Romy, 6 ans, était la fille biologique de Martin Carpentier, mais Norah, 11 ans, ne l’était pas et il l’avait adoptée à sa naissance.

Ces disparitions ont créé une onde de choc au Québec, en particulier dans la ville d’un peu plus de 6000 habitants où le drame s’est déroulé et à Lévis, la ville natale de la famille.