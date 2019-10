La Cour d’appel déboute le meurtrier de La Loche, qui contestait sa peine

REGINA — Le plus haut tribunal de la Saskatchewan a rejeté l’appel du jeune homme qui avait tué quatre personnes et en avait blessé sept autres dans le petit village nordique de La Loche en 2016.

Le tireur avait presque 18 ans lorsqu’il a tué deux frères adolescents chez eux, puis un enseignant et une jeune monitrice à l’école du village.

Après avoir plaidé coupable de meurtre au premier degré, de meurtre au deuxième degré et de tentatives de meurtre, il a été condamné à une peine pour adultes: la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans.

Or, l’accusé a fait appel de cette décision parce qu’il souhaitait écoper d’une peine pour jeunes contrevenants.

Dans un arrêt partagé (2-1), la Cour d’appel de la Saskatchewan a conclu que le tribunal de première instance n’avait pas commis d’erreur en estimant que la peine prévue pour les jeunes contrevenants n’aurait pas été suffisante dans les circonstances.

Le juge dissident aurait accueilli l’appel et condamné aussi le jeune homme à une peine de dix ans d’emprisonnement — mais il aurait partagé cette peine en six ans de prison ferme et quatre ans à purger dans la collectivité.