La Cour d’appel du Québec valide l’essentiel d’une loi fédérale sur les Autochtones

MONTRÉAL — La Cour d’appel du Québec valide l’essentiel d’une loi fédérale qui donne aux gouvernements autochtones plus de contrôle sur les soins à l’enfance.

Dans une décision unanime rendue jeudi, le comité de cinq membres de la Cour d’appel rejette la contestation du gouvernement du Québec, qui plaidait sur des questions de champs de compétence.

La «Loi fédérale concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis» reconnaît que les peuples autochtones ont un droit inhérent à l’autonomie gouvernementale, y compris en matière de protection de l’enfance. La Cour d’appel du Québec conclut que la majeure partie de cette loi est constitutionnelle.

Le tribunal estime que les dispositions de la loi qui permettent aux groupes autochtones de créer leurs propres lois en matière de protection de l’enfance, sous réserve des normes nationales, sont également constitutionnelles.

Par contre, la Cour invalide le cadre qui donnerait à ces lois autochtones force de loi fédérale, leur permettant ainsi d’avoir préséance sur les lois provinciales.

Naiomi Metallic, professeure à l’Université Dalhousie spécialisée en droit autochtone et constitutionnel, a déclaré vendredi que la décision de la Cour d’appel ne signifiait pas nécessairement que les provinces pourraient annuler les lois autochtones en matière de protection de l’enfance.

«Les gouvernements provinciaux devront plaider s’ils veulent faire valoir qu’une partie de leur loi devrait l’emporter sur une loi autochtone, a-t-elle déclaré vendredi en entrevue. Les lois autochtones seront capitales dans la grande majorité des cas et il sera très difficile pour une province de faire valoir le contraire», selon la professeure Metallic, qui qualifie la décision de la Cour d’appel de «remarquable» et de «courageuse».

Elle s’est réjouie notamment de voir la façon dont le tribunal a mis l’accent sur l’histoire des pensionnats et des décennies de sous-financement en matière de protection de l’enfance pour les Autochtones.

«Le système des pensionnats indiens s’est progressivement transformé en système de protection de l’enfance, ce qui est clairement reconnu dans la décision, dit-elle. Résultat: cela a fracturé les familles, fracturé l’identité des gens et nié la capacité des Autochtones à se gouverner dans ce domaine.

«C’est aussi une partie très importante de la décision: les Autochtones doivent contrôler ce domaine pour assurer leur bien-être. Vous ne pouvez pas séparer les deux.»

Le Québec avait contesté la loi fédérale en plaidant que les gouvernements provinciaux ont compétence en matière de protection de l’enfance et qu’en affirmant dans la loi que les peuples autochtones ont un droit inhérent à l’autonomie gouvernementale, Ottawa créait unilatéralement un nouvel ordre de gouvernement.

Dans une déclaration commune, l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL) et la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador se sont dites heureuses de voir la cour confirmer le droit à l’autonomie gouvernementale.

«L’avis de la Cour d’appel du Québec confirme ce que nous faisons valoir depuis longtemps devant plusieurs commissions et enquêtes: en vertu du droit à l’autonomie gouvernementale, nous sommes les mieux placés pour assurer le mieux-être de nos populations, et plus particulièrement de nos enfants, a indiqué Ghislain Picard, chef de l’APNQL. Il faudra que la province de Québec comprenne que cette volonté politique ne s’épuisera pas et que toute ingérence sera vivement dénoncée.»

Le bureau du procureur général du Québec a déclaré vendredi qu’il étudiait toujours la décision. À Ottawa, la ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, déclarait aux journalistes jeudi que le gouvernement fédéral réexaminerait la décision avant de répondre.

Cette dépêche a été rédigée avec le soutien financier des Bourses de Facebook et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.