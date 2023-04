La Cour fédérale se range du côté de Facebook dans un dossier de données personnelles

OTTAWA — Un juge a rejeté la demande du Commissaire à la protection de la vie privée du Canada visant à reconnaître Facebook d’avoir enfreint la loi régissant l’utilisation des informations personnelles dans un dossier découlant de l’affaire Cambridge Analytica.

Dans sa décision, le juge de la Cour fédérale Michael Manson conclut que le commissaire n’a pas démontré que le géant des médias sociaux a omis d’obtenir un consentement valable de la part des utilisateurs de Facebook ou a négligé de protéger adéquatement leurs renseignements.

Un rapport d’enquête de 2019 de Daniel Therrien, commissaire fédéral à la protection de la vie privée à l’époque, et de son homologue de la Colombie-Britannique, a cité des lacunes majeures dans les procédures de Facebook. Ils ont appelé à des lois plus strictes pour protéger les Canadiens.

L’enquête faisait suite à des informations selon lesquelles Facebook, aujourd’hui appelé Meta, avait laissé une organisation extérieure utiliser une application numérique pour accéder aux informations personnelles des utilisateurs, et que ces données avaient ensuite été communiquées à d’autres.

L’application, connue à un moment donné sous le nom de «This is Your Digital Life», encourageait les utilisateurs à répondre à un questionnaire de personnalité, mais recueillait beaucoup plus d’informations sur les personnes qui installaient l’application.

Parmi les destinataires de ces informations figurait la société de conseil britannique Cambridge Analytica, qui a participé à des campagnes politiques américaines et à la diffusion de messages ciblés.

