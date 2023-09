La cour martiale abandonne les accusations d’inconduite sexuelle contre Steve Whelan

GATINEAU, Qc — L’armée a abandonné les accusations d’inconduite sexuelle contre le lieutenant-général Steve Whelan, démis de ses fonctions de chef du personnel militaire en 2021 après ces allégations.

M. Whelan devait comparaître devant une cour martiale lundi matin pour deux accusations de conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

L’une de ces accusations était liée à ce que l’armée qualifiait de relation inappropriée avec une subordonnée.

Le tribunal militaire affirme que cette accusation a été retirée.

M. Whelan a plaidé non coupable à une deuxième accusation, une allégation selon laquelle il aurait modifié de manière inappropriée un rapport d’évaluation du rendement de l’adjudante Dana Mills en 2011.

L’accusation affirme que les deux entretenaient une relation personnelle qui comprenait des « échanges de courriels coquins » et que leur relation avait changé au cours de leur déploiement ensemble.

Dans une déclaration liminaire, l’accusation a déclaré à la cour martiale que Mme Mills s’était plainte que son rapport d’évaluation avait été jugé trop faible après avoir rejeté une invitation à dîner dans les appartements personnels de M. Whelan.

Les procureurs allèguent que son rapport d’évaluation a ensuite été changé en «exceptionnel» parce que M. Whelan craignait que leur relation ne devienne publique.

L’avocat de la défense, Phillip Millar, a déclaré dans sa déclaration liminaire que la nouvelle de l’enquête avait été divulguée aux médias avant qu’elle ne soit terminée, ce qui avait effectivement ruiné la carrière de son client.

« Le lieutenant-général Whelan a été victime de la politique, a-t-il déclaré. Le mal est fait ici», a-t-il déclaré.

Me Millar a déclaré que M. Whelan et Mme Mills étaient amis lorsqu’ils étaient déployés ensemble, et qu’elle lui demandait «constamment des faveurs».

«(Elle) l’a manipulé et charmé pour obtenir ce qu’elle voulait», a déclaré Me Millar.

Il a également souligné que la défense appellerait un témoin qui était un officier supérieur du même déploiement et qui avait eu une relation sexuelle avec Mme Mills.

Me Millar a déclaré au tribunal que ce témoin n’avait pas été interrogé par la police militaire, ce qui, selon lui, équivaut à une mauvaise conduite.

Il a également déclaré que M. Whelan prévoyait de prendre la parole pour expliquer ce qui s’était passé avec le rapport d’évaluation du rendement en question.