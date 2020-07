La Cour suprême accepte d’entendre l’appel de Mike Ward contre Jérémy Gabriel

OTTAWA — La Cour suprême accepte d’entendre l’appel de l’humoriste Mike Ward, condamné par la Cour d’appel à payer 35 000 $ en dommages punitifs et moraux à Jérémy Gabriel.

Mike Ward demande au plus haut tribunal d’infirmer la décision rendue en Cour d’appel en novembre 2019 qui confirmait en partie une décision du Tribunal des droits de la personne.

Ce dernier avait tranché en 2016 en faveur de Jérémy Gabriel, qui soutenait avoir été calomnié et dénigré par l’humoriste dans ses spectacles. Le Tribunal des droits de la personne avait condamné Mike Ward à verser 35 000 $ à Jeremy Gabriel et 7000 $ à sa mère. La Cour d’appel avait toutefois libéré Mike Ward de l’obligation de verser le montant de 7000 $ à la mère du plaignant.

Mike Ward et son avocat, Me Julius Grey, ont fait de cette affaire une cause de liberté d’expression.

Dans son mémoire au plus haut tribunal, Me Grey affirmait qu’en «ces jours de rectitude politique, qui sont difficiles pour la liberté d’expression, il est essentiel d’établir qu’un discours impopulaire ou peut-être répugnant n’est pas équivalent à la discrimination».

Comme c’est toujours le cas, qu’elle accepte ou qu’elle refuse une demande d’autorisation, la Cour suprême n’a pas justifié sa décision.