La Cour suprême accepte d’entendre l’appel sur la peine d’Alexandre Bissonnette

MONTRÉAL — Alexandre Bissonnette pourrait devoir attendre jusqu’à 50 ans avant de demander une libération conditionnelle pour les six meurtres qu’il a commis à la Grande Mosquée de Québec, le 27 janvier 2017.

La Cour suprême a annoncé, jeudi, qu’elle accepte d’entendre l’appel logé par le Procureur général du Québec dans le dossier de l’auteur de la tuerie de la mosquée de Québec, aujourd’hui âgé de 31 ans.

Dans sa demande d’autorisation, le Procureur général demande au plus haut tribunal de lui imposer un minimum de 50 ans d’emprisonnement.

Un extrait de cette demande se lit en effet comme suit: «Dans l’éventualité où la Cour déclare que l’article 745.51 du Code criminel est constitutionnellement valide, Sa Majesté la Reine fera valoir, en raison des circonstances dans lesquelles ces crimes ont été commis, qu’une période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle de 50 ans, soit le cumul de la période concernant deux chefs de meurtre au premier degré, est juste et appropriée et doit être imposée à l’intimé.»

Une première peine de 40 ans minimum

Alexandre Bissonnette, qui avait 27 ans au moment du drame, avait plaidé coupable à 12 accusations, dont six de meurtre prémédité. La peine pour un meurtre prémédité est automatiquement la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Or, le gouvernement conservateur de Stephen Harper avait introduit en 2011 une disposition au Code criminel, l’article 745.51, permettant de cumuler des peines pour des accusations multiples.

En février 2019, le juge François Huot de la Cour supérieure avait ainsi condamné Alexandre Bissonnette à une peine inédite, soit la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 40 ans. Bien que l’article 745.51 lui aurait permis d’imposer un minimum de 150 ans d’emprisonnement, soit 25 ans pour chaque chef de meurtre prémédité comme le réclamait la Couronne à l’époque, le magistrat avait jugé une telle peine déraisonnable, estimant que «quand l’incarcération dépasse l’espérance de vie, les objectifs perdent leur pertinence».

Selon le juge Huot, l’article en question violait la Charte canadienne des droits, notamment son article 12 qui proscrit «tous traitements ou peines cruels et inusités». Il avait plutôt choisi de lui donner une interprétation large qui lui permettait d’imposer des périodes consécutives de moins de 25 ans. Le magistrat avait ainsi déterminé une peine minimale de 25 ans pour les cinq premiers chefs de meurtre et avait ajouté 15 ans pour le sixième chef, donnant ainsi le total de 40 ans avant d’avoir la possibilité d’obtenir une libération conditionnelle. Alexandre Bissonnette aurait alors pu demander sa libération à l’âge de 67 ans.

Réduction du minimum à 25 ans

En novembre dernier, la Cour d’appel du Québec jugeait elle aussi que cette disposition de cumul des peines était inconstitutionnelle, mais avait conclu que cet état de fait invalidait totalement l’article 745.51. Du coup, le tribunal de deuxième instance ramenait la peine d’Alexandre Bissonnette au standard précédent, soit un emprisonnement sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Le banc de trois juges n’avait pas été tendre envers la disposition inscrite par les conservateurs au Code criminel, la qualifiant d’«absurde», «odieuse» et «dégradante», y voyant l’expression d’un «esprit vengeur» qui n’a pas sa place dans «un système civilisé de détermination de la peine».

Québec avait porté cette décision en appel devant le plus haut tribunal du pays, demandant aussi à la Cour suprême de se prononcer sur la constitutionnalité de l’article 745.51.

L’attaque contre la Grande Mosquée avait ébranlé le Québec en entier et la nouvelle avait fait le tour de la planète. Alexandre Bissonnette s’y était présenté avec deux armes à feu, une carabine semi-automatique et un pistolet, et avait tué six personnes, en plus d’en blesser grièvement cinq autres avant de prendre la fuite. Il avait été capturé rapidement après avoir logé un appel au 9-1-1 dans le but de se rendre, une dizaine de minutes après la tuerie.

Les conservateurs veulent rétablir le cumul

Le porte-parole du Parti conservateur en matière de justice, Rob Moore, a réagi à la décision de la Cour suprême par voie de communiqué, réaffirmant que «les pires meurtriers du Canada doivent rester enfermés derrière les barreaux. Le gouvernement Trudeau est resté silencieux depuis novembre dernier, après que la Cour provinciale du Québec (sic) a invalidé des parties du Code criminel qui permettent de purger des peines d’emprisonnement à vie de manière consécutive. Cela signifie que l’homme qui a assassiné six personnes dans une mosquée de Québec en 2017 pourra demander une libération conditionnelle après 25 ans de prison.»

M. Moore dit s’attendre à ce que le gouvernement Trudeau «défende vigoureusement cette loi», tout en reprochant aux libéraux, bloquistes et néo-démocrates d’avoir «tous la même approche défaillante en matière de criminalité.»