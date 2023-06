La Cour suprême aux É.-U. valide la loi sur l’adoption des enfants autochtones

WASHINGTON — La Cour suprême des États-Unis a validé, jeudi, le système qui donne la préférence aux familles autochtones dans les procédures de placement et d’adoption d’enfants.

Le plus haut tribunal américain rejette donc une large contestation de certains États dirigés par des républicains et de familles blanches, qui soutenaient que ce régime, mis en place il y a 45 ans, était fondé sur la «race» — et donc inconstitutionnel.

La Cour suprême maintient la loi de 1978 sur la protection de l’enfance autochtone, promulguée à l’époque pour répondre aux préoccupations de ceux qui soutenaient que ces enfants étaient séparés de leur famille et, trop souvent, placés dans des foyers allochtones.

Les Autochtones soutiennent de leur côté que ce régime constitue un moyen de préserver leurs familles, leurs traditions et leurs cultures.

Les «enjeux sont complexes», a admis la juge Amy Coney Barrett au nom d’une majorité de sept juges sur neuf, qui comprenait les trois «libéraux» du plus haut tribunal et quatre des six magistrats «conservateurs».

«Mais l’essentiel est que nous rejetons toutes les contestations de cette loi», a-t-elle conclu.

Les juges conservateurs Clarence Thomas et Samuel Alito ont exprimé leur dissidence; le juge Alito a écrit que la décision majoritaire «ne servait pas les droits et les intérêts de ces enfants».

Des enfants «volés»

Le président Joe Biden, dont l’administration a défendu la loi devant la Cour suprême, a noté jeudi qu’il avait soutenu cette loi il y a 45 ans lorsqu’il était sénateur démocrate du Delaware.

«L’histoire douloureuse de notre nation pèse lourd sur la décision d’aujourd’hui. Dans un passé pas si lointain, des enfants autochtones ont été volés dans les bras de ceux qui les aimaient», a soutenu M. Biden dans un communiqué.

Le Congrès avait adopté cette loi pour freiner le rythme alarmant des enfants autochtones de l’Alaska qui étaient enlevés chez eux par des agences d’adoption publiques et privées.

La loi oblige maintenant les États à informer les conseils de bande et à tenter de trouver un placement auprès de la famille élargie de l’enfant, des membres de sa communauté ou d’autres familles autochtones.

Trois familles blanches, l’État du Texas et un petit nombre d’autres États soutenaient que la loi était fondée sur la race et était inconstitutionnelle, en vertu de la clause «sur l’égale protection des lois» pour tous les Américains.

Ils ont également plaidé que ce régime faisait passer les intérêts des communautés autochtones avant ceux des enfants, et qu’il accordait à tort au gouvernement fédéral trop de pouvoirs sur les adoptions et les placements en famille d’accueil — des champs de compétence généralement réservés aux États américains.

Avant la promulgation de la loi en 1978, entre 25 % et 35 % des enfants autochtones étaient retirés de leur foyer et placés dans des familles adoptives, dans des familles d’accueil ou dans des institutions. La plupart ont été placés dans des familles blanches ou dans des pensionnats, pour tenter de les assimiler.