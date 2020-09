La Cour suprême de l’Arizona refuse la candidature de Kanye West

PHÉNIX — La Cour suprême de l’Arizona a rejeté mardi la demande du rappeur Kanye West de briguer la présidence en tant que candidat indépendant le 3 novembre.

Le tribunal a rendu cette décision quelques heures seulement avant que huit des 15 comtés de l’État ne commencent à imprimer leurs bulletins de vote.

La Cour suprême a conclu que les électeurs de M. West – qui auraient voté au collège électoral s’il avait recueilli le plus de voix de tous les candidats en Arizona – n’avaient pas présenté un document électoral sur lequel on aurait retrouvé leurs noms et partis politiques.

Un tribunal de première instance avait aussi rejeté sa candidature, une décision maintenant confirmée par le plus haut tribunal de l’État.

Le nom de M. West apparaîtra toutefois sur les bulletins de vote d’États comme l’Arkansas, l’Idaho, l’Iowa, le Tennessee, l’Utah et le Mississippi. Sa candidature a été rejetée dans l’Ohio, au Montana, en Virginie-Occidentale, en Virginie, au Wisconsin et ailleurs.

La campagne de M. West avait dépensé plus d’un million de dollars américains en Arizona.

The Associated Press