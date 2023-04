La Cour suprême des États-Unis maintient l’accès à la pilule abortive

WASHINGTON — La Cour suprême des États-Unis maintient pour l’instant l’accès des femmes à la pilule abortive, rejetant du même coup les restrictions imposées par certaines juridictions inférieures.

Les juges du plus haut tribunal du pays ont ainsi accédé aux demandes d’urgence de l’administration du président Joe Biden et des laboratoires Danco, situés à New York, qui fabriquent la mifépristone.

Les laboratoires Danco font appel d’une décision d’un tribunal inférieur qui annulerait l’approbation de la mifépristone par la Food and Drug Administration (FDA).

La décision rendue vendredi par la Cour suprême fera en sorte que la mifépristone demeurera disponible au moins jusqu’à l’année prochaine, pendant la durée des appels. Le dossier pourrait même faire son chemin jusqu’à la Cour suprême.

Ce médicament est autorisé aux États-Unis depuis 2000 et plus de cinq millions de personnes l’ont utilisé.

La mifépristone est utilisée de pair avec un deuxième médicament, le misoprostol, dans plus de la moitié des avortements pratiqués aux États-Unis.