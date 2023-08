La Cour suprême des États-Unis rétablit la réglementation sur les armes fantômes

WASHINGTON — La Cour suprême des États-Unis rétablit un règlement visant à freiner la multiplication des armes fantômes, des armes à feu sans numéro de série qui sont de plus en plus présentes sur les scènes de crime à travers le pays.

Le plus haut tribunal des États-Unis a voté mardi cinq contre quatre pour suspendre une décision d’un juge fédéral du Texas qui invalidait la réglementation de l’administration Biden sur les ensembles d’armes fantômes. Le règlement sera en vigueur pendant que l’administration fait appel de la décision devant la Cour d’appel du cinquième circuit des États-Unis en Nouvelle-Orléans – et potentiellement la Cour suprême.

Le juge en chef John Roberts et la juge Amy Coney Barrett se sont joints aux trois membres libéraux de la cour pour former la majorité. Les juges Samuel Alito, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh et Clarence Thomas auraient suspendu le règlement pendant la procédure d’appel. Aucune des deux parties n’a fourni d’explication.

Le ministère de la Justice avait déclaré au tribunal que les forces de l’ordre locales avaient saisi plus de 19 000 armes fantômes sur les scènes de crime en 2021, soit une multiplication par plus de dix en seulement cinq ans.

«L’intérêt de la sécurité publique à inverser le flux d’armes fantômes vers des personnes dangereuses et autrement interdites l’emporte facilement sur les coûts mineurs que les répondants encourront», a écrit dans un dossier judiciaire la solliciteuse générale Elizabeth Prelogar, la principale avocate de l’administration à la Cour suprême.

Définition élargie

La nouvelle règle a été publiée l’année dernière et a modifié la définition d’une arme à feu en vertu de la loi fédérale pour inclure les pièces non finies, comme le cadre d’une arme de poing ou le récepteur d’une arme d’épaule, afin qu’elles puissent être suivies plus facilement.

Ces pièces doivent être sous licence et inclure des numéros de série. Les fabricants doivent également effectuer des vérifications des antécédents avant une vente, comme ils le font avec d’autres armes à feu fabriquées dans un commerce.

L’exigence s’applique quelle que soit la manière dont l’arme à feu a été fabriquée, ce qui signifie qu’elle inclut les pistolets fantômes fabriqués à partir de pièces ou d’ensembles individuels ou par des imprimantes 3D.

La règle n’interdit pas aux gens d’acheter un ensemble ou tout type d’arme à feu.

Le juge de district américain Reed O’Connor, à Fort Worth, au Texas, a annulé la règle fin juin, concluant qu’elle dépassait l’autorité du Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF).

Le juge O’Connor a écrit que la définition d’une arme à feu dans la loi fédérale ne couvre pas toutes les parties d’une arme à feu. Le Congrès pourrait changer la loi, a-t-il écrit.

Les avocats des particuliers, des entreprises et des groupes de défense contestant la règle ont déclaré à la Cour suprême que M. O’Connor avait raison et que l’ATF s’était écartée de plus de 50 ans de pratique réglementaire en élargissant la définition d’une arme à feu.

«Nous sommes profondément déçus que la Cour ait fait une pause sur notre défaite de la règle de l’ATF redéfinissant effectivement les termes « arme à feu » et « cadre ou récepteur » en vertu de la loi fédérale», a déclaré Cody J. Wisniewski, avocat général de la Firearms Policy Coalition Action Foundation.

«Indépendamment de la décision d’aujourd’hui, nous sommes toujours convaincus que nous vaincrons à nouveau l’ATF et sa règle illégale sur le cinquième circuit lorsque ce tribunal aura la possibilité d’examiner tous les mérites de notre affaire», a-t-il ajouté.

Le Giffords Law Center to Prevent Gun Violence, qui soutient depuis longtemps la réglementation des armes fantômes, a salué l’action de la Cour suprême.

«La règle contestée exige simplement que les ensembles d’armes fantômes soient réglementés comme les armes qu’ils sont. Cela sauvera des vies», a déclaré David Pucino, l’avocat en chef adjoint du groupe, dans un communiqué.