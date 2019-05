La Cour suprême du Canada siégera à Winnipeg en septembre

OTTAWA — La Cour suprême du Canada siégera pour la première fois de son histoire à l’extérieur d’Ottawa, en septembre prochain, lorsqu’elle tiendra des audiences à Winnipeg.

Cette visite du plus haut tribunal du pays fait partie d’une initiative visant à rendre cette vénérable institution plus accessible au public.

La Cour suprême tiendra un événement public à Winnipeg et rencontrera plusieurs groupes, dont des étudiants et des membres des communautés autochtone, francophone et juridique.

Les juges, qui seront accueillis par la Cour d’appel du Manitoba, entendront une affaire criminelle du Manitoba le 25 septembre, ainsi qu’un appel lié aux droits linguistiques de la Colombie-Britannique le jour suivant.

Dans les dernières années, la Cour suprême a tenté de tisser des liens avec les Canadiens en étant plus présente sur les médias sociaux et en vulgarisant ses décisions dans des résumés.

En juin dernier, le juge en chef Richard Wagner avait mentionné ses plans de visiter Winnipeg, ajoutant qu’il aimerait voir le tribunal siéger ailleurs qu’à Ottawa de temps en temps.

Dans une vidéo diffusée lundi, le juge Wagner a déclaré qu’il était important pour la cour d’être accessible à tous les Canadiens.

«Ce sera l’occasion pour davantage de Canadiennes et de Canadiens de voir la cour à l’oeuvre, sur place, directement devant eux, a-t-il souligné. Nous nous réjouissons à l’idée d’aller à Winnipeg et d’accueillir les gens du Manitoba dans leur Cour suprême.»