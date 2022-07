La Cour suprême du Texas bloque une ordonnance permettant la reprise des avortements

AUSTIN, Texas — La Cour suprême du Texas a bloqué une ordonnance d’un tribunal inférieur qui avait donné à certaines cliniques d’avortement la confiance nécessaire pour reprendre les avortements.

La décision rendue vendredi soir par le plus haut tribunal de l’État intervient quelques jours seulement après que certains prestataires d’avortement se sont précipités pour reprendre les services.

Une ordonnance d’un tribunal rendue cette semaine par un juge de Houston avait rassuré certains médecins sur le fait qu’ils pouvaient reprendre temporairement les avortements jusqu’à six semaines de grossesse. Avant cela, les médecins avaient cessé de pratiquer des avortements dans l’État après que la Cour suprême des États-Unis a annulé Roe c. Wade et mis fin au droit constitutionnel à l’avortement, le 24 juin.

Le procureur général du Texas, Ken Paxton, a rapidement demandé à la plus haute cour de l’État, qui compte neuf juges républicains, de suspendre temporairement cette ordonnance.

Les cliniques d’avortement à travers le pays ont du mal à naviguer dans le paysage juridique en évolution autour des lois et de l’accès à l’avortement.

En Floride, une loi interdisant les avortements après 15 semaines est entrée en vigueur vendredi, le lendemain du jour où un juge l’a qualifiée de violation de la constitution de l’État et a déclaré qu’il signerait une ordonnance bloquant temporairement la loi la semaine prochaine. L’interdiction pourrait avoir des conséquences plus larges dans le sud, où la Floride a un accès moins restreint à la procédure que ses voisins.

Le droit à l’avortement a été perdu et retrouvé en l’espace de quelques jours dans le Kentucky. Une loi imposant une interdiction quasi totale de la procédure est automatiquement entrée en vigueur vendredi dernier, mais un juge a bloqué la loi jeudi, ce qui signifie que les deux seuls prestataires d’avortement de l’État peuvent recommencer à voir des patients — pour l’instant.

Il est presque certain que les querelles juridiques continueront de semer le chaos pour les personnes cherchant à se faire avorter aux États-Unis dans un avenir proche, avec des décisions de justice bouleversant l’accès à tout moment et un afflux de nouvelles patientes provenant d’autres États.

Même lorsque les femmes voyagent en dehors des États où l’avortement est interdit, elles peuvent avoir moins d’options pour mettre fin à leur grossesse, car la perspective de poursuites les suit.

Pilule abortive

Planned Parenthood of Montana a cessé cette semaine de fournir des avortements médicamenteux aux patientes qui vivent dans des États interdisant l’avortement «afin de minimiser les risques potentiels pour les prestataires, le personnel des centres de santé et les patientes face à un paysage en évolution rapide».

Planned Parenthood North Central States, qui propose la procédure dans le Minnesota, l’Iowa et le Nebraska, a dit à ses patientes qu’ils doivent prendre les deux pilules dans un État qui autorise les avortements.

L’utilisation de pilules abortives est la méthode la plus courante pour mettre fin à une grossesse depuis 2000, lorsque la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé la mifépristone, le principal médicament utilisé dans les avortements médicamenteux. Pris avec du misoprostol, un médicament qui provoque des crampes qui vident l’utérus, il constitue la pilule abortive.

L’accès aux pilules abortives est devenu une bataille clé dans le droit à l’avortement, l’administration du président Joe Biden se préparant à faire valoir que les États ne peuvent pas interdire un médicament qui a reçu l’approbation de la FDA.

Une loi du Dakota du Sud entrée en vigueur vendredi menace d’une peine criminelle toute personne qui prescrit des médicaments pour un avortement sans une licence du South Dakota Board of Medical and Osteopathic Examiners.

En Alabama, le bureau du procureur général Steve Marshall a indiqué qu’il examinait si des personnes ou des groupes pourraient être poursuivis pour avoir aidé des femmes à financer et à se rendre à des rendez-vous d’avortement à l’extérieur de l’État.