La Cour suprême juge qu’un trafiquant ne devrait pas payer d’amende

OTTAWA — La Cour suprême du Canada a déclaré qu’un trafiquant de drogue reconnu coupable ne devrait pas être condamné à payer une amende pour compenser le fait qu’il a utilisé l’argent qu’il avait tiré de ses crimes pour payer ses frais juridiques.

La décision partagée est liée à l’affaire Yulik Rafilovich, un Torontois qui a plaidé coupable de trafic de cocaïne et de possession de biens obtenus par la criminalité.

Yulik Rafilovich ne pouvait pas payer ses frais juridiques et n’était pas non plus admissible à l’aide juridique. Il a donc réussi, en vertu d’une disposition du Code criminel, à obtenir l’autorisation d’utiliser les fonds saisis pour payer ses avocats.

Après qu’il eut plaidé coupable, le ministère public a demandé de le condamner à payer une amende de près de 42 000 $, soit le montant qu’il a pu obtenir grâce à l’ordonnance du tribunal pour payer sa défense.

Six juges de la Cour suprême ont statué qu’en général, les juges qui infligent des peines ne devraient pas imposer une amende en remplacement de la confiscation à l’égard de fonds qui ont été restitués par un tribunal pour le paiement des frais juridiques raisonnables associés à la défense d’un accusé.

Trois juges dissidents ont déclaré que les accusés ne devraient pas avoir le droit de tirer profit de leurs crimes, mais que l’utilisation des avoirs saisis pour payer les services d’un avocat peut être autorisée s’il est essentiel de préserver le droit constitutionnel à un procès équitable.