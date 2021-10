La Cour suprême ne suspend pas la loi sur l’avortement, mais entendra l’affaire

WASHINGTON — La Cour suprême permet à la loi du Texas qui interdit la plupart des avortements de rester en place, mais a accepté d’entendre les arguments dans l’affaire début novembre.

Les juges ont déclaré vendredi qu’ils décideraient si le département de la Justice et les prestataires d’avortement peuvent intenter une poursuite devant un tribunal fédéral au sujet d’une loi qui, selon la juge Sonia Sotomayor, a été «décrétée au mépris flagrant des droits constitutionnels des femmes qui demandent des soins d’avortement au Texas».

Répondre à cette question aidera à déterminer si la loi doit être bloquée pendant que les contestations judiciaires se poursuivent. Le tribunal avance à un rythme inhabituellement rapide, ce qui suggère qu’il envisage de prendre une décision sans tarder. Les arguments sont fixés pour le 1er novembre.

L’action du tribunal laisse en place pour le moment une loi qui, selon les cliniques, a entraîné une réduction de 80% des avortements dans le deuxième plus grand État du pays.

Les juges ont déclaré dans leur ordonnance qu’ils reportaient l’action relative à la demande du département de la Justice de suspendre la loi. La juge Sotomayor a écrit qu’elle aurait bloqué la loi maintenant.

«La promesse d’un futur jugement offre cependant un froid réconfort aux femmes du Texas qui demandent des soins d’avortement, qui ont droit à un soulagement maintenant», a écrit Mme Sotomayor.

Mme Sotomayor a été la seule juge à avoir clairement exprimé son point de vue, mais il semble qu’il n’y ait pas eu cinq voix sur le tribunal de neuf membres pour bloquer immédiatement la loi vendredi. Il suffit de quatre juges pour décider d’entendre une affaire.

La loi est en vigueur depuis septembre, à l’exception d’une pause ordonnée par le tribunal de district qui n’a duré que 48 heures, et interdit les avortements une fois que l’activité cardiaque est détectée, généralement vers six semaines et avant que certaines femmes sachent qu’elles sont enceintes.