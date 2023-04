La Cour suprême priée de préserver l’accès à une pilule abortive

WASHINGTON — L’administration Biden et un fabricant de médicaments ont demandé vendredi à la Cour suprême des États-Unis de préserver l’accès à un médicament abortif exempt de restrictions imposées par des décisions de tribunaux inférieurs, alors qu’un combat juridique se poursuit.

Le ministère de la Justice et les laboratoires Danco ont déposé leurs demandes d’urgence auprès du plus haut tribunal du pays moins de deux jours après une décision d’une cour d’appel dans une affaire originaire du Texas qui a eu pour effet de resserrer les règles en vertu desquelles le médicament, la mifépristone, peut être prescrit et distribué.

Les nouvelles contraintes entreraient en vigueur samedi à moins que le tribunal n’agisse avant cette date.

La lutte contre la mifépristone atterrit devant la Cour suprême moins d’un an après que les juges conservateurs ont annulé l’arrêt Roe c. Wade et autorisé plus d’une douzaine d’États à interdire purement et simplement l’avortement.

Il est demandé aux juges d’octroyer une ordonnance temporaire pour maintenir en place les réglementations de la Food and Drug Administration régissant la mifépristone. Une telle ordonnance leur donnerait le temps d’examiner plus en détail les arguments de chaque partie sans la pression d’un délai.

Une décision de la Cour d’appel pour le cinquième circuit rendue mercredi soir empêcherait la pilule, utilisée dans la méthode d’avortement la plus courante, d’être envoyée par la poste ou prescrite sans une visite en personne chez un médecin. Il retirerait également l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) de la mifépristone pour une utilisation au-delà de la septième semaine de grossesse. La FDA estime que le médicament est sûr pendant 10 semaines.

Pourtant, la cour d’appel n’a pas entièrement retiré l’approbation de la mifépristone par la FDA alors que la lutte à son sujet se poursuit. Le cinquième circuit a restreint une décision du 7 avril du juge de district américain Matthew Kacsmaryk, dont l’ordonnance de grande envergure et pratiquement sans précédent aurait bloqué l’approbation de la pilule par la FDA. Il a donné une semaine à l’administration pour interjeter appel.

Le procureur général Merrick Garland a déclaré jeudi que le cinquième circuit n’allait pas assez loin pour «protéger l’accès des Américains à des soins de reproduction sûrs et efficaces».

La mifépristone a été approuvée par la FDA il y a plus de deux décennies et est utilisée en association avec un deuxième médicament, le misoprostol.

Ajoutant à l’incertitude, un juge fédéral distinct à Washington a clarifié jeudi sa propre ordonnance de la semaine dernière pour préciser que la FDA ne doit rien faire qui pourrait bloquer la disponibilité de la mifépristone dans 17 États dirigés par les démocrates pour la maintenir sur le marché.

Il demeure nébuleux comment la FDA peut se conformer aux ordonnances de chacun des deux tribunaux.

La poursuite au Texas a été déposée par l’Alliance Defending Freedom (ADF), un groupe juridique conservateur qui a également plaidé pour annuler Roe c. Wade, et représente des médecins antiavortement et des organisations médicales.

Les avocats de l’ADF ont déclaré jeudi qu’ils n’envisageaient pas d’interjeter appel puisque cela pourrait rétablir la décision complète du tribunal du Texas à ce stade, signalant qu’ils étaient satisfaits du résultat de l’appel.

«La décision du cinquième circuit est une victoire importante pour les médecins que nous représentons, la santé des femmes et tous les Américains qui méritent un gouvernement fédéral responsable agissant dans les limites de la loi», a déclaré Erin Hawley, avocate d’Alliance Defending Freedom.

Les deux juges qui ont voté pour renforcer les restrictions, Kurt Engelhardt et Andrew Oldham, sont tous deux nommés par l’ancien président Donald Trump. La troisième juge, Catharina Haynes, est nommée par l’ancien président George W. Bush. Elle a dit qu’elle aurait suspendu entièrement la décision du tribunal inférieur pour l’instant afin de permettre les plaidoiries dans l’affaire.

Les juges de la Cour d’appel, à la majorité, ont noté dans la décision de mercredi que l’administration Biden et le fabricant de la mifépristone «nous avertissent des conséquences publiques importantes» qui résulteraient si la mifépristone était entièrement retirée du marché en vertu de la décision du tribunal inférieur.

Mais les juges ont estimé que les changements de la FDA rendant la mifépristone plus facile à obtenir depuis 2016 étaient moins conséquents que son approbation initiale du médicament en 2000. Il serait «difficile» de faire valoir que les changements étaient «si critiques pour le public étant donné que la nation fonctionnait – et la mifépristone a été administrée à des millions de femmes – sans elles pendant seize ans », ont écrit les juges.

L’utilisation de la pilule abortive a considérablement augmenté après l’expansion des règles de 2016, selon les données recueillies par l’Institut Guttmacher, un groupe de recherche qui soutient le droit à l’avortement. En 2017, la pilule était utilisée dans 39 % des avortements, mais en 2020, elle était devenue la méthode la plus courante, représentant 53 % de tous les avortements.

Les experts ont affirmé que l’utilisation de la pilule abortive a augmenté depuis que le tribunal a annulé l’arrêt Roe c. Wade.

Lorsque le médicament a été initialement approuvé, la FDA a limité son utilisation à un maximum de sept semaines de grossesse. Trois visites en personne en cabinet étaient également obligatoires: la première pour administrer la mifépristone, la suivante pour administrer le deuxième médicament, le misoprostol, et la troisième pour traiter toute complication. La FDA a également exigé la supervision d’un médecin et un système de signalement de toute conséquence grave du médicament.

Si la décision de la cour d’appel est maintenue, ce serait à nouveau dans ces conditions que la mifépristone pourrait être administrée pour l’instant. Au cœur du procès au Texas se trouve l’allégation selon laquelle l’approbation initiale de la mifépristone par la FDA était viciée parce que l’agence n’a pas examiné de manière adéquate les risques liés à la sécurité.

La mifépristone a été utilisée par des millions de femmes au cours des 23 dernières années. Bien que moins drastique que l’annulation complète de l’approbation du médicament, la dernière décision représente tout de même un défi majeur pour l’autorité de la FDA qui supervise la façon dont les médicaments sur ordonnance sont utilisés aux États-Unis. Le tribunal a annulé plusieurs décisions prises par les régulateurs de la FDA après des années d’examen scientifique.

Les effets secondaires courants de la mifépristone comprennent des crampes, des saignements, des nausées, des maux de tête et de la diarrhée. Dans de rares cas, les femmes peuvent avoir des saignements excessifs qui nécessitent une intervention chirurgicale pour les arrêter.

Pourtant, en assouplissant les restrictions sur la mifépristone, les régulateurs de la FDA ont cité «des taux extrêmement faibles d’événements indésirables graves». Plus de 5,6 millions de femmes aux États-Unis avaient utilisé le médicament jusqu’en juin 2022, selon la FDA. Au cours de cette période, l’agence a reçu 4200 rapports de complications chez les femmes, soit moins d’un dixième de 1% des femmes qui ont pris le médicament.

___

Les journalistes de l’Associated Press Paul Weber à Austin, au Texas, et Lindsay Whitehurst à Washington ont contribué à ce texte.