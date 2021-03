La Cour suprême se prononce jeudi sur la taxe sur le carbone

OTTAWA — La Cour suprême rendra jeudi matin une décision sur le sort de la taxe fédérale sur le carbone.

Le jugement pourrait devenir historique pour la division des pouvoirs fédéraux et provinciaux, et c’est une décision cruciale dans le domaine de la politique climatique canadienne.

Le tribunal décidera si la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre est constitutionnelle.

La loi, adoptée en 2018, fixe un prix minimum pour les émissions de carbone et impose un système de tarification fédéral dans les provinces qui n’ont pas de systèmes équivalents.

L’Alberta, la Saskatchewan et l’Ontario ont contesté la loi en cour, plaidant qu’elle enfreint leurs pouvoirs de taxation et leur droit, garanti par la Constitution, de développer leurs propres ressources naturelles.

Le prix du carbone est un élément essentiel du plan climatique des libéraux, mais il a alimenté les combats partisans avec les politiciens conservateurs, aux niveaux provincial et fédéral, pendant des années.

Le prix fédéral du carbone pour les particuliers et les petites entreprises s’applique actuellement en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba et en Ontario. Le prix est appliqué sur le coût d’achat des carburants, de l’essence et du diesel au carburant d’aviation, en passant par le charbon et le gaz naturel.

À 30 $ la tonne actuellement, cela ajoute environ 8,8 cents le litre à l’essence et environ 15 $ par mois à une facture moyenne de gaz naturel dans un ménage.

Ottawa retourne les revenus du prix du carbone principalement sous forme de rabais fiscaux aux familles des provinces où la tarification fédérale s’applique.

Un système distinct pour les grands émetteurs facture le prix d’une partie de leurs émissions réelles. Il ne s’applique pleinement qu’au Manitoba et à l’Île-du-Prince-Édouard.

La contestation judiciaire concerne l’existence des deux programmes.