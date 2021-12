La courbe de la COVID-19 continue d’atteindre de nouveaux sommets

MONTRÉAL — Moins de 24 heures après l’annonce de mesures plus draconiennes pour lutter contre la pandémie, la COVID-19 continue d’atteindre de nouveaux sommets.

Selon les données publiées vendredi par le ministère de la Santé, 16 461 nouveaux ont été identifiés depuis le précédent bilan. Il s’agit de la quatrième journée consécutive au cours de laquelle le record de nouveaux cas quotidiens est fracassé.

Le premier ministre François Legault avait annoncé jeudi la couleur lors de sa conférence de presse en disant que le nombre de nouveaux cas devrait dépasser les 16 000 au bilan présenté vendredi.

Les autorités ont recensé 603 068 cas depuis le début de la pandémie.

La moyenne des sept derniers jours s’établit à 11 706, une hausse de 123% depuis le 23 décembre.

Treize nouveaux décès se sont ajoutés au bilan des victimes. On déplore dorénavant 11 724 morts liées à la COVID-19 depuis son apparition au Québec.

La situation continue de s’aggraver dans les hôpitaux où le nombre de patients est passé de 939 à 1063. Le tableau de Santé-Québec fait état de 239 admissions et de 131 sorties. On recense 151 personnes aux soins intensifs, 13 de plus que la veille.

Le nombre d’éclosions actives a encore augmenté, passant de 1497 à 1522.

Un total de 55 446 analyses ont été réalisées le 29 décembre. Le taux de positivité a bondi de 3,7 points de pourcentage à 31,7.

Pas moins de 81 573 doses de vaccin ont été administrées au cours des 24 dernières heures, dont 76 802 doses de rappel.

Le pourcentage de personnes âgées de 5 ans et plus ayant reçu une première dose est toujours d’environ 89 %. On signale aussi qu’environ 82 % de la population québécoise a reçu une deuxième dose et qu’environ 16 % a reçu une dose de rappel.

Le gouvernement Legault a annoncé jeudi le retour du couvre-feu et l’interdiction des rassemblements privés dès vendredi, la veille du jour de l’An. Les salles à manger des restaurants sont fermées, et les sports intérieurs et les rassemblements dans les maisons sont interdits.

Les écoles primaires et secondaires, les cégeps et les universités resteront fermés jusqu’au 17 janvier.