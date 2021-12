La Couronne demande au moins 15 à 18 ans pour la belle-mère de la fillette de Granby

TROIS-RIVIÈRES, Qc — «Au moins en ce moment, elle ne souffre plus. C’est la phrase que je me répète», a dit la mère biologique de la fillette de 7 ans de Granby devant le juge Louis Dionne avant que ne s’amorcent, vendredi au palais de justice de Trois-Rivières, les observations sur la peine de la belle-mère de l’enfant, qui a été reconnue coupable de son meurtre non prémédité.

La femme de 30 ans a raconté que la blessure est encore vive et que «cette douleur ne s’explique pas».

«J’essaie toujours de comprendre pourquoi ça s’est passé. (…) Je n’ai que ça en tête», a-t-elle dit, répétant à quelques reprises qu’elle avait toujours du mal à dormir. Une lettre qu’elle avait écrite à l’accusée n’a pas été lue ou déposée en Cour, mais simplement remise à la femme de 38 ans.

Avant elle, la grand-mère paternelle de l’enfant avait aussi pris la parole, affirmant que le verdict de culpabilité était «pour moi le plus beau cadeau de Noël de ma vie». La dame a pris soin de rappeler que la mort de la fillette avait eu une influence sur l’ensemble de la société en matière de droits de l’enfant. Elle s’est demandé, comme elle l’avait fait dès le début des procédures, pourquoi le tribunal ne lui avait pas confié la garde de l’enfant comme elle le lui avait demandé, concluant que ce qui était arrivé à sa petite-fille était «inconcevable; nous ne comprendrons jamais».

La tante de l’enfant avait également envoyé une lettre, lue par le procureur de la Couronne, Me Claude Robitaille, dans laquelle elle a expliqué que «la douleur ne diminue pas, même avec le temps. (…) C’est une partie de nous qui est partie en fumée».

À l’inverse, six lettres d’appui à la belle-mère ont été présentées au tribunal, mais n’ont pas été lues et ont plutôt été placées sous scellé.

Puis, lançant sa plaidoirie, Me Robitaille a invoqué les critères de dénonciation et de dissuasion pour justifier sa demande d’imposer une période d’emprisonnement d’au moins 15 à 18 ans plutôt que le minimum requis de 10 ans pour un meurtre non prémédité.

Me Robitaille a reconnu que l’accusée n’avait pas d’antécédents judiciaires et avait exprimé des remords, ce qui constitue des facteurs atténuants. Par contre, selon lui, les facteurs aggravants sont beaucoup plus nombreux, à commencer par la nature et les circonstances du meurtre, la petite fille étant décédée après avoir été immobilisée et enveloppée dans de multiples couches de ruban adhésif.

«C’est horrible comme geste, surtout sur une enfant de 7 ans. Essayez d’imaginer une seconde la détresse que cette enfant a vécue», a avancé le plaideur. Il a ajouté que le fait que la victime est une enfant et que l’accusée était une personne de confiance sont reconnus par le Code criminel comme étant des facteurs aggravants.

Sans surprise, Me Alexandre Biron à la défense a demandé au juge d’imposer la durée minimum de dix ans de pénitencier avant de pouvoir demander une remise en liberté conditionnelle. Il a fait valoir que sa cliente ne présente aucun risque de récidive et est plutôt «une personne qui présente un potentiel de réinsertion intéressant». Il a avancé que la belle-mère était «mal outillée» pour faire face à «une charge trop lourde pour elle», ce qui a mené aux tragiques événements.

Selon Me Biron, «la conscientisation de sa responsabilité dans la mort de (l’enfant), elle l’a». Il a rappelé que sa cliente a dit «c’est ma faute, je vais aller en prison» au moment même des événements, démontrant qu’elle avait déjà des remords et exprimait sa responsabilité.

Il a rejeté toute la jurisprudence présentée par la Couronne pour justifier sa demande d’une peine plus élevée que le minimum, soulignant d’une part que chacune des causes présentées par son vis-à-vis, dont celle de l’ex-cardiologue Guy Turcotte, étaient des dossiers de double meurtre d’enfant. D’autre part, dans chacun de ses cas, les jugements mettaient en cause des accusés ayant l’intention clairement démontrée de faire du mal, ce qui n’était pas le cas de sa cliente.