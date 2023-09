La Couronne présente des vidéos au procès de l’auteur présumé de l’attentat de London

WINDSOR, Ont. — Les jurés au procès de l’homme accusé du meurtre de quatre membres d’une famille musulmane à London, en juin 2021, ont visionné mardi une vidéo de son arrestation, sans résistance, peu de temps après la tragédie.

Nathaniel Veltman, qui a plaidé non coupable, est accusé d’avoir délibérément frappé au volant de sa camionnette cinq membres de la famille Afzaal qui se promenaient tranquillement sur le trottoir le soir du 6 juin 2021. Les procureurs fédéraux qualifient cet attentat d’acte terroriste.

Le jury au procès a visionné mardi une vidéo de Veltman roulant à toute allure au volant de sa camionnette, dont l’avant est lourdement endommagé, jusqu’à un stationnement presque vide d’un centre commercial quelques minutes après l’attentat. Il se gare finalement à côté d’un taxi.

La Couronne a déclaré au jury que Veltman avait demandé au chauffeur de taxi d’appeler le 911.

Des images des caméras de surveillance du centre commercial montrent ensuite trois autopatrouilles qui arrivent au stationnement environ deux minutes plus tard, suivies par d’autres véhicules de police quelques minutes après.

On voit alors l’accusé quitter son camion et faire quelques pas avant de s’agenouiller et de poser ses mains sur la tête à l’approche des policiers.

La poursuite soutient que Nathaniel Veltman était motivé par le «suprémacisme blanc». Il a plaidé non coupable de quatre chefs d’accusation de meurtre au premier degré et d’un chef de tentative de meurtre.

Salman Afzaal, 46 ans, son épouse Madiha Salman, 44 ans, leur fille Yumna, 15 ans, et sa grand-mère de 74 ans, Talat Afzaal, ont été tués dans l’attentat. Le fils du couple, âgé de neuf ans, a été grièvement blessé, mais il a survécu.

Un exposé conjoint des faits présenté au jury indique que Veltman conduisait sa camionnette dans une rue de London ce soir-là et lorsqu’il a vu la famille Afzaal, il a fait demi-tour pour revenir vers eux.

Alors qu’il s’approchait de la famille, il a accéléré. Les données de son camion montrent qu’il s’est dirigé vers la droite, dans le but de frapper les Afzaal, cinq secondes avant de les happer.

L’exposé conjoint des faits indique que pendant ces cinq secondes, la pédale de frein n’a jamais été enfoncée. Veltman a frappé les victimes avec son camion et au moins un membre de la famille a été projeté en l’air.

Dans sa déclaration d’ouverture, lundi, la procureure fédérale Sarah Shaikh a déclaré aux jurés que Veltman aurait planifié son attaque pendant trois mois.

Me Shaikh a souligné aux jurés qu’après son arrestation, Veltman a déclaré aux enquêteurs que ses motivations étaient politiques, qu’il était parti de chez lui ce jour-là à la recherche de musulmans à tuer, et qu’il avait utilisé un camion pour envoyer un message aux autres: un véhicule peut être utilisé pour attaquer des musulmans.

La juge Renée Pomerance, de la Cour supérieure de l’Ontario, a finalement déclaré que le procès devrait durer environ huit semaines.

La sélection de 14 jurés pour ce procès, qui se déroule à Windsor et non à London, s’est terminée la semaine dernière. La juge Pomerance avait statué l’année dernière qu’un changement de lieu était justifié dans cette affaire. Les motifs de cette décision, ainsi que les preuves et arguments présentés au tribunal à ce sujet, ne peuvent être divulgués en vertu d’une ordonnance de non-publication.